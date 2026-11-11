Meknes Reisen
Die Pracht des marokkanischen Versailles geniessen
Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Château Roslane Boutique Hotel & Spa
ab CHF 204.– / pro Person
Meknès
Das Boutique Hotel liegt ca. 30 Fahrminuten ausserhalb von Meknès und wurde von den Architekten Paul Sartres und JB...
Hotels in Meknes
Wählen Sie aus dem breiten Angebot die passende Unterkunft
Die Hotellandschaft in Meknes ist breit gefächert und vielfältig. Zahlreiche ausgezeichnete Hotels internationaler Ketten punkten durch ihre exquisite Ausstattung, ihren ausgezeichneten Service und eine hochwertige traditionelle und internationale Küche. Sie garantieren dem Reisenden Erholung und Entspannung auf höchstem Niveau. Wem der Sinn nach einem wirklich aussergewöhnlichen und exotischen Wohnerlebnis steht, sei ein Riad, eine Nobelherberge im typisch arabisch-andalusischen Stil, empfohlen.