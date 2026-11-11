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Meknes, Marokko

Meknes Reisen

Die Pracht des marokkanischen Versailles geniessen

Meknes ist UNESCO-Weltkulturerbe und eine der vier Königsstädte Marokkos. Aufgrund der Pracht seiner historischen Bauten, die von der einstigen Bedeutung der Stadt künden, wird Meknes oft das «marokkanische Versailles» genannt. Mit zu den bekanntesten dieser Bauwerke gehört die imposante Toranlage Bab Mansour, die sich neben dem belebten Place L’Hedim, dem pulsierenden Herz von Meknes, befindet. Unsere Marokko Spezialisten können Ihnen noch mehr Reisetipps und Insiderinformationen für Ihren Städtetrip nach Meknes verraten.

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Château Roslane Boutique Hotel & Spa in Meknès: exterior:
Château Roslane Boutique Hotel & Spa in Meknès: exterior:
Château Roslane Boutique Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 204.– / pro Person
Meknès
Das Boutique Hotel liegt ca. 30 Fahrminuten ausserhalb von Meknès und wurde von den Architekten Paul Sartres und JB...
Riad Yacout in Meknès: facilities:
Riad Yacout in Meknès: facilities:
Riad YacoutHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 63.– / pro Person
Meknès

Hotels in Meknes

Wählen Sie aus dem breiten Angebot die passende Unterkunft

Die Hotellandschaft in Meknes ist breit gefächert und vielfältig. Zahlreiche ausgezeichnete Hotels internationaler Ketten punkten durch ihre exquisite Ausstattung, ihren ausgezeichneten Service und eine hochwertige traditionelle und internationale Küche. Sie garantieren dem Reisenden Erholung und Entspannung auf höchstem Niveau. Wem der Sinn nach einem wirklich aussergewöhnlichen und exotischen Wohnerlebnis steht, sei ein Riad, eine Nobelherberge im typisch arabisch-andalusischen Stil, empfohlen.

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