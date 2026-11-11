Meknes Reisen

Meknes ist UNESCO-Weltkulturerbe und eine der vier Königsstädte Marokkos. Aufgrund der Pracht seiner historischen Bauten, die von der einstigen Bedeutung der Stadt künden, wird Meknes oft das «marokkanische Versailles» genannt. Mit zu den bekanntesten dieser Bauwerke gehört die imposante Toranlage Bab Mansour, die sich neben dem belebten Place L’Hedim, dem pulsierenden Herz von Meknes, befindet. Unsere Marokko Spezialisten können Ihnen noch mehr Reisetipps und Insiderinformationen für Ihren Städtetrip nach Meknes verraten.