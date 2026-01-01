Beschreibung

Einleitung Das frisch renovierte Hotel ist nur durch die beliebte Uferpromenade vom schönen Sandstrand getrennt. Diverse Restaurants und Einkaufs- sowie Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in Gehdistanz. Es bietet ein internationales Hauptrestaurant, ein marokkanisches sowie ein italienisches à la carte Restaurant, ein Pool-Restaurants mit leichten Speisen und DJ, eine Tee-Lounge, eine Bar, eine tolle Poollandschaft (ein Pool davon beheizbar) und eine Boutique. WiFi kostenfrei.

Angebot Ein wohltuendes Spa mit einer Auswahl an Massagen und Körperbehandlungen inklusive traditionellem Hammam.

Zimmer Die in hellen Farben gehaltenen Unterkünfte verfügen über ein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, Minibar, Safe und einen Balkon oder Terrasse. Sie unterscheiden sich in der Grösse und dem Ausblick: Deluxe (39 m2), Deluxe Garden View / Pool Side View / Ocean Side View / Pool View (eingeschränkte Sicht, seitliche oder direkte Garten- / Poolsicht) und folgende Kategorien mit direkter Meersicht: Executive Ocean View (45 m2), Junior Suiten (50 m2), Deluxe Suiten (50 m2), Privilegen Suite (60 m2), Signaturen Suite (60 m2), Prestigen Suite (2 Bedroom, 156 m2).

Gratis-Sport Fitnesscenter.