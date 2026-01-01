Beschreibung

Einleitung Das Boutique-Hotel ist ca. 400 m vom Strand und 20 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Es bietet einen Innenhof mit Sitzgelegenheiten, ein Restaurant mit französisch-marokkanischer Küche, eine Bar und einen schön gepflegten Garten mit Pool.

Angebot Das Spa bietet einen geheizten Pool, ein Massage-Angebot, ein Hammam, einen Jacuzzi, eine Sauna sowie einen Fitnessraum.

Zimmer Die 12 Elégance (35 m2) sind mit marokkanischen Elementen versehen und verfügen über Badewanne, TV, Minibar, eine Sitzecke und teilweise mit kleinem Balkon. Die 4 Deluxe (40 m2) sind ganz im traditionellen Stil eingerichtet und bieten einen Balkon mit seitlicher Meersicht. Die 8 eleganten Junior Suiten (45 m2) verfügen über direkte Meersicht. Die 2 Executive Junior Suiten (45 m2) bieten zwei Schlafzimmer, einen separaten Wohnbereich mit Cheminée sowie eine Terrasse mit Panoramablick über Agadir.