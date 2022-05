Costa Rica Hotels

Für Ihre Costa Rica Reisen stehen Hotels, Resorts oder Lodges in exponierter Lage zur Auswahl. Beispielsweise haben Sie während Ihrer Ferien in Costa Rica in einer Villa einen fantastischen Meerblick und im tropischen Garten begegnen Ihnen Schildkröten, die sich nicht stören lassen. Für Ihr leibliches Wohl sorgt ein Restaurant mit italienischer Küche und der Pool ist angenehm warm. Manchmal ist dieser auch so nah an die Klippen gebaut, dass Sie das Gefühl bekommen, als würden Sie direkt aufs Meer hinausschwimmen. Hängen Sie Ihren Träumen nach, wenn Sie die Wolken ziehen und leichte Rauchschwaden über dem Vulkan aufsteigen sehen!