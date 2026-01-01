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Yosemite Valley Lodge

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Yosemite

Die ansprechende Unterkunft ist bestens geeignet für Reisende, die den Nationalpark auf Wanderwegen oder mit dem Fahrrad entdecken wollen. Der WLAN-Empfang ist aufgrund der abgeschiedenen Lage schwach.

Beschreibung

Lage
Die Lodge mit ihrer stilvollen Kombination aus Holz- und Glaselementen liegt idyllisch im Nationalpark und ist die am nächsten gelegene Unterkunft zu den Yosemite-Wasserfällen.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen 2 Restaurants, eine Lounge, Aussenpool, Fahrradverleih und ein Aktivitäten-Center (Angebote gegen Gebühr) sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
Die 245 Zimmer im klassischen Design verfügen über Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher. WLAN gegen Gebühr. Es gibt keine Klimaanlagen.
Preis auf Anfrage

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