Yosemite Valley Lodge
Yosemite
Beschreibung
Lage
Die Lodge mit ihrer stilvollen Kombination aus Holz- und Glaselementen liegt idyllisch im Nationalpark und ist die am nächsten gelegene Unterkunft zu den Yosemite-Wasserfällen.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen 2 Restaurants, eine Lounge, Aussenpool, Fahrradverleih und ein Aktivitäten-Center (Angebote gegen Gebühr) sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
Die 245 Zimmer im klassischen Design verfügen über Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher. WLAN gegen Gebühr. Es gibt keine Klimaanlagen.
Preis auf Anfrage
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