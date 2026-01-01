Beschreibung

Lage Die Lodge mit ihrer stilvollen Kombination aus Holz- und Glaselementen liegt idyllisch im Nationalpark und ist die am nächsten gelegene Unterkunft zu den Yosemite-Wasserfällen.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten zählen 2 Restaurants, eine Lounge, Aussenpool, Fahrradverleih und ein Aktivitäten-Center (Angebote gegen Gebühr) sowie ein Souvenirshop.