Yosemite Cedar Lodge
Yosemite - El Portal
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich im Canyon des Merced Rivers und ist ca. 11 Kilometer vom Westeingang des Nationalparks entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Bar, Hallenbad, Aussenpool (saisonal), Jacuzzi, Billardtisch, Spielezimmer sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Hinter dem Haus kann man in der Natur spazierengehen.
Zimmer
210 zweckmässige Zimmer und Apartments, die sich je nach gebuchtem Zimmertyp in ihrer Ausstattung unterscheiden. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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