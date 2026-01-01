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Yosemite Cedar Lodge

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Yosemite - El Portal

Einfache Unterkunft in praktischer Lage, um den Park zu erkunden. Gute Alternative für Reisende, die ein günstigeres Hotel ausserhalb des Parks suchen. Der WLANEmpfang ist aufgrund der abgeschiedenen Lage schwach.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft befindet sich im Canyon des Merced Rivers und ist ca. 11 Kilometer vom Westeingang des Nationalparks entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Bar, Hallenbad, Aussenpool (saisonal), Jacuzzi, Billardtisch, Spielezimmer sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Hinter dem Haus kann man in der Natur spazierengehen.
Zimmer
210 zweckmässige Zimmer und Apartments, die sich je nach gebuchtem Zimmertyp in ihrer Ausstattung unterscheiden. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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