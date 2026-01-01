Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich im Canyon des Merced Rivers und ist ca. 11 Kilometer vom Westeingang des Nationalparks entfernt.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Bar, Hallenbad, Aussenpool (saisonal), Jacuzzi, Billardtisch, Spielezimmer sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Hinter dem Haus kann man in der Natur spazierengehen.