Beschreibung

Einleitung Die AutoCamps bieten ein besonderes Übernachtungserlebnis inmitten der Natur und verfügen doch über zahlreiche Komfort-Einrichtungen. In der Regel gibt es ein im Stil der Umgebung gestaltetes Gemeinschaftshaus mit Restaurant sowie ein Aktivitäten-Angebot (teilweise gegen Gebühr).

Lage Das AutoCamp Yosemite liegt in Midpines, ca. 60 Fahrminuten von 2 Eingängen des Yosemite Nationalparks entfernt. Im Umkreis von 10 km gibt es verschiedene Restaurants. Die schöne rustikal-gemütliche Einrichtung mit vielen Holzelementen passt sich perfekt der Landschaft ein.