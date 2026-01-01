AutoCamp Yosemite
Yosemite
Beschreibung
Einleitung
Die AutoCamps bieten ein besonderes Übernachtungserlebnis inmitten der Natur und verfügen doch über zahlreiche Komfort-Einrichtungen. In der Regel gibt es ein im Stil der Umgebung gestaltetes Gemeinschaftshaus mit Restaurant sowie ein Aktivitäten-Angebot (teilweise gegen Gebühr).
Lage
Das AutoCamp Yosemite liegt in Midpines, ca. 60 Fahrminuten von 2 Eingängen des Yosemite Nationalparks entfernt. Im Umkreis von 10 km gibt es verschiedene Restaurants. Die schöne rustikal-gemütliche Einrichtung mit vielen Holzelementen passt sich perfekt der Landschaft ein.
Angebot
Restaurants, Lounge-Bereiche, Aussenpool (saisonal), Fahrradverleih, Lagerfeuer, WLAN, Gemischtwarenladen, Hängematten, YARTS Shuttle zum Yosemite National Park. Zudem werden gelegentlich Live Musik und Yoga angeboten. Verschiedene, weitere Aktivitäten und spannende Workshops können vor Ort gegen Gebühr organisiert werden.
Preis auf Anfrage
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