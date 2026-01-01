Beschreibung

Lage Ca. 3 km vom Westeingang des Yosemite Nationalparks entfernt, befindet sich die Unterkunft am Ufer des Merced Rivers. Die Lodge ist die am nächsten gelegene Unterkunft ausserhalb des Parks.

Angebot Zu den Einrichtungen zählen 2 Restaurants und Lounges, Hallenbad, 2 Aussenpools, Jacuzzis, Fitnessraum, Spielezimmer mit Billardtisch und ein Souvenirshop. Auf Wanderwegen rund um die Lodge kann die Natur entdeckt werden.