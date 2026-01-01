Yosemite View Lodge
Yosemite - El Portal
Beschreibung
Lage
Ca. 3 km vom Westeingang des Yosemite Nationalparks entfernt, befindet sich die Unterkunft am Ufer des Merced Rivers. Die Lodge ist die am nächsten gelegene Unterkunft ausserhalb des Parks.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen 2 Restaurants und Lounges, Hallenbad, 2 Aussenpools, Jacuzzis, Fitnessraum, Spielezimmer mit Billardtisch und ein Souvenirshop. Auf Wanderwegen rund um die Lodge kann die Natur entdeckt werden.
Zimmer
Die meisten der 336 gemütlichen Zimmern sind mit Kitchenette und Balkon ausgestattet. Es sind Zimmer mit Sicht Richtung Berge und Zimmer mit Sicht auf den Fluss verfügbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
Loading map...