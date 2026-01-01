Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Yosemite View Lodge

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Yosemite - El Portal

Die Lodge bietet eine komfortable Ausgangsbasis zur Erkundung des Nationalparks. Der WLAN-Empfang ist aufgrund der abgeschiedenen Lage schwach.

Beschreibung

Lage
Ca. 3 km vom Westeingang des Yosemite Nationalparks entfernt, befindet sich die Unterkunft am Ufer des Merced Rivers. Die Lodge ist die am nächsten gelegene Unterkunft ausserhalb des Parks.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen 2 Restaurants und Lounges, Hallenbad, 2 Aussenpools, Jacuzzis, Fitnessraum, Spielezimmer mit Billardtisch und ein Souvenirshop. Auf Wanderwegen rund um die Lodge kann die Natur entdeckt werden.
Zimmer
Die meisten der 336 gemütlichen Zimmern sind mit Kitchenette und Balkon ausgestattet. Es sind Zimmer mit Sicht Richtung Berge und Zimmer mit Sicht auf den Fluss verfügbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen