Beschreibung

Lage Inmitten schöner Naturlandschaft und direkt beim südlichen Parkeingang gelegen, hat die Lodge eine perfekte Lage, um den Nationalpark zu entdecken.

Angebot Die Lodge bietet ein Restaurant mit gemütlichem Aussenbereich, Pizzeria, BBQ Grill, eine Bar und eine Snack-Bar. Aktiven Gästen stehen Hallenbad, Aussenpool, Fitnessraum, Dampfbad sowie eine Vielzahl an Aktivitäten gegen Gebühr wie Reiten, Klettern, Riverrafting, Fischen, Mountainbiking, geführte Wanderungen, Spa-Services und vieles mehr zur Verfügung.