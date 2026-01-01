Tenaya Lodge
Yosemite - Fishcamp
Beschreibung
Lage
Inmitten schöner Naturlandschaft und direkt beim südlichen Parkeingang gelegen, hat die Lodge eine perfekte Lage, um den Nationalpark zu entdecken.
Angebot
Die Lodge bietet ein Restaurant mit gemütlichem Aussenbereich, Pizzeria, BBQ Grill, eine Bar und eine Snack-Bar. Aktiven Gästen stehen Hallenbad, Aussenpool, Fitnessraum, Dampfbad sowie eine Vielzahl an Aktivitäten gegen Gebühr wie Reiten, Klettern, Riverrafting, Fischen, Mountainbiking, geführte Wanderungen, Spa-Services und vieles mehr zur Verfügung.
Zimmer
Die 249 grosszügigen Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen neben den üblichen Einrichtungen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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