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Parade Rest Guest Ranch

West Yellowstone

Die Parade Rest Guest Ranch bietet sich allein schon durch ihre sensationelle Lage als ideale Verlängerungsmöglichkeit nach einem Besuch des Yellowstone Nationalparks.

Beschreibung

Lage
Die Parade Rest Guest Ranch befindet sich ca. 15 Minuten vom Westeingang des Yellowstone Nationalparks entfernt und ist somit die nächstgelegene Guest Ranch zum Park.
Angebot
Neben täglichen Ausritten, bietet diese Ranch auch noch diverse weitere Aktivitäten an. Gegen Gebühr kommen die Gäste in den Genuss von Rafting, Ziplining, Kayaking oder begleitetem Fliegenfischen.
Zimmer
Die Cabins sind einfach aber authentisch eingerichtet und vermitteln eine typische Ranchstimmung.
Preis auf Anfrage

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