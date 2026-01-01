76 Zelte: Safari Tent / Deluxe Tent / Stargazing Tent / Tent Suite und Tipi:



Die einfacheren «Safari Tents», verfügen über kein privates Badezimmer und sind jeweils mit einem Doppelbett oder 2 - 4 einzelnen Betten ausgestattet. Ein Gemeinschaftsbad steht jedoch zur Verfügung und kann mitbenutzt werden. Die komfortableren «Deluxe Tents» verfügen alle über ein kleines, aber feines Badezimmer, das durch einen Vorhang vom Wohnraum abgetrennt ist.

Der Fussboden besteht im Vergleich zu den «Safari Tents» aus Holz und wurde auf kleinen Stelzen etwas erhöht gebaut. Ebenfalls verfügen die «Deluxe Tents» über eine kleine getäferte Veranda. Etwas geräumiger, mit einer und mit einem Panoramafenster über dem Bett ausgestattet sind die «Stargazer Tents». Diese bieten bei klarem Sternenhimmel einen imposanten Ausblick vom Bett aus direkt in Richtung Milchstrasse. Das absolute Übernachtungshighlight sind die Tent Suiten, welche mit einer eigenen Sitzecke grosszügig eingerichtet sind.