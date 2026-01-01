Canyon Lodge and Cabins
Yellowstone National Park
Beschreibung
Lage
Im Herzen des Nationalparks gelegen, befindet sich die Unterkunft inmitten der wunderschönen Natur nahe des Canyon Village. Der Lake Yellowstone ist nur etwa 25 km entfernt.
Angebot
In der Main Lodge finden Sie ein Restaurant, eine Cafeteria, eine Gelateria sowie einen Souvenirshop.
Zimmer
Die Unterkunft besteht aus mehreren Gebäudeteilen, welche die 500 Zimmer beherbergen. Daneben gibt es einige Western Cabins. Die Zimmer haben einen Kaffeekocher. Merkmale wie TV, Radio oder Klimaanlage sind in der Nationalpark-Unterkunft nicht erlaubt.
Preis auf Anfrage
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