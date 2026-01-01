Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Canyon Lodge and Cabins

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Yellowstone National Park

Ansprechend gestaltete, eher grössere Anlage im Herzen des Nationalparks.

Beschreibung

Lage
Im Herzen des Nationalparks gelegen, befindet sich die Unterkunft inmitten der wunderschönen Natur nahe des Canyon Village. Der Lake Yellowstone ist nur etwa 25 km entfernt.
Angebot
In der Main Lodge finden Sie ein Restaurant, eine Cafeteria, eine Gelateria sowie einen Souvenirshop.
Zimmer
Die Unterkunft besteht aus mehreren Gebäudeteilen, welche die 500 Zimmer beherbergen. Daneben gibt es einige Western Cabins. Die Zimmer haben einen Kaffeekocher. Merkmale wie TV, Radio oder Klimaanlage sind in der Nationalpark-Unterkunft nicht erlaubt.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen