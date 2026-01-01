Old Faithful Inn
Yellowstone National Park
Beschreibung
Lage
Historische, 1904 eröffnete Lodge mit imposanter Architektur und rustikaler Atmosphäre, welche direkt im Nationalpark, beim Old Faithful- Geysir, gelegen ist.
Angebot
Aushängeschild der Unterkunft ist die eindrückliche, kunstvoll gestaltete Lobby mit Cheminée. Zu den weiteren Einrichtungen zählen Restaurant, Snack Bar und Souvenirshop. Ausserdem können Sie die Firehole Basin Tour buchen (gegen Gebühr).
Zimmer
329 einfache und zweckmässig ausgestattete Zimmer, die über einen Kaffeekocher verfügen. Merkmale wie TV, Radio oder Klimaanlage sind in der Nationalpark-Unterkunft nicht erlaubt.
Preis auf Anfrage
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