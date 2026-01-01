Beschreibung

Lage Historische, 1904 eröffnete Lodge mit imposanter Architektur und rustikaler Atmosphäre, welche direkt im Nationalpark, beim Old Faithful- Geysir, gelegen ist.

Angebot Aushängeschild der Unterkunft ist die eindrückliche, kunstvoll gestaltete Lobby mit Cheminée. Zu den weiteren Einrichtungen zählen Restaurant, Snack Bar und Souvenirshop. Ausserdem können Sie die Firehole Basin Tour buchen (gegen Gebühr).