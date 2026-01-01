Lake Yellowstone Hotel & Cabins
Yellowstone National Park
Beschreibung
Lage
Traditionsreiches und historisches Hotel, welches 1891 erbaut wurde und direkt am nördlichen Seeufer des Lake Yellowstone gelegen ist.
Angebot
Zur Ausstattung des gediegenen Hotels gehören ein Restaurant, eine gemütliche Lobbybar, ein Café sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
Die 102 Zimmer verteilen sich auf die Main Lodge und Cabins. Sie sind mit Kaffeekocher ausgestattet. Merkmale wie TV, Radio oder Klimaanlage sind in der Nationalpark-Unterkunft nicht erlaubt.
Preis auf Anfrage
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