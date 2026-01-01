Beschreibung

Lage In West Yellowstone gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Blocks vom Westeingang des Nationalparks entfernt. Restaurants, kleine Geschäfte, das Grizzly Discovery Center und das IMAX-Kino sind in Gehdistanz.

Angebot Gästen stehen ein Fitnessraum, ein Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Fahrradverleih, ein Spielezimmer mit Billard und Shuffleboard und ein Waschsalon zur Verfügung.