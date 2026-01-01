Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Yellowstone Park Hotel

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

West Yellowstone

Gute Wahl für Reisende, die den Park von zwei unterschiedlichen Standorten aus entdecken möchten.

Beschreibung

Lage
In West Yellowstone gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Blocks vom Westeingang des Nationalparks entfernt. Restaurants, kleine Geschäfte, das Grizzly Discovery Center und das IMAX-Kino sind in Gehdistanz.
Angebot
Gästen stehen ein Fitnessraum, ein Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Fahrradverleih, ein Spielezimmer mit Billard und Shuffleboard und ein Waschsalon zur Verfügung.
Zimmer
Die Unterkunft bietet 66 Zimmer, welche mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und WLAN gegen Gebühr ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen