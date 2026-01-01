Yellowstone Park Hotel
West Yellowstone
Beschreibung
Lage
In West Yellowstone gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Blocks vom Westeingang des Nationalparks entfernt. Restaurants, kleine Geschäfte, das Grizzly Discovery Center und das IMAX-Kino sind in Gehdistanz.
Angebot
Gästen stehen ein Fitnessraum, ein Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Fahrradverleih, ein Spielezimmer mit Billard und Shuffleboard und ein Waschsalon zur Verfügung.
Zimmer
Die Unterkunft bietet 66 Zimmer, welche mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und WLAN gegen Gebühr ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
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