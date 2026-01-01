Die Lodge liegt im Nationalpark, in der Nähe des berühmten Old Faithful-Geysirs und des dazugehörigen Besucherzentrums.

Gemütliche Lodge. Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, Coffeeshop und Souvenirshop. Ausserdem können Sie die Firehole Basin Tour buchen (gegen Gebühr).

Die 100 Zimmer sind in der Main Lodge sowie in rustikalen Cabins angesiedelt. Die Zimmer in der Lodge verfügen über einen Kaffeekocher. Merkmale wie TV, Radio oder Klimaanlage sind in der Nationalpark-Unterkunft nicht erlaubt.