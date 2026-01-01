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Old Faithful Snow Lodge

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Yellowstone National Park

Stilvolle und komfortable Unterkunft in der Nähe eines der populärsten Ziele im Park.

Beschreibung

Lage
Die Lodge liegt im Nationalpark, in der Nähe des berühmten Old Faithful-Geysirs und des dazugehörigen Besucherzentrums.
Angebot
Gemütliche Lodge. Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, Coffeeshop und Souvenirshop. Ausserdem können Sie die Firehole Basin Tour buchen (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 100 Zimmer sind in der Main Lodge sowie in rustikalen Cabins angesiedelt. Die Zimmer in der Lodge verfügen über einen Kaffeekocher. Merkmale wie TV, Radio oder Klimaanlage sind in der Nationalpark-Unterkunft nicht erlaubt.
Preis auf Anfrage

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