Beschreibung

Lage Zwischen Highway 1 und Leffingwell Landing Park gelegen. Spazierwege führen durch diesen Park an die Felsküste. Mit dem Auto sind es ca. 10 Minuten ins Zentrum von Cambria.

Angebot Die Anlage ist eine gelungene Mischung aus Ranch und Motel. Zum Angebot zählen ein Restaurant, ein Aussenpool sowie eine grosse Rasenfläche mit Sitzgelegenheiten und Feuerstellen.