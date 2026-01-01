Oceanpoint Ranch
Cambria
Beschreibung
Lage
Zwischen Highway 1 und Leffingwell Landing Park gelegen. Spazierwege führen durch diesen Park an die Felsküste. Mit dem Auto sind es ca. 10 Minuten ins Zentrum von Cambria.
Angebot
Die Anlage ist eine gelungene Mischung aus Ranch und Motel. Zum Angebot zählen ein Restaurant, ein Aussenpool sowie eine grosse Rasenfläche mit Sitzgelegenheiten und Feuerstellen.
Zimmer
Die 60 Zimmer sind im Ranchstil eingerichtet und verfügen über Holzböden, Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...