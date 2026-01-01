Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Cavalier Oceanfront Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

San Simeon

Ein gutes Hotel für eine Übernachtung am Highway 1.

Beschreibung

Lage
Nur wenige Fahrminuten vom bekannten Hearst Castle in San Simeon am Highway 1 gelegen.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, eine grosse Grünfläche mit Spazierwegen, teilweise direkt an den Strand, ein Beachvolleyball-Feld, ein Aussenpool, eine Feuerstelle und ein Fitnessraum gehören zum Hotel.
Zimmer
Die 90 Zimmer bieten ein Cheminée, Kaffeekocher und gratis WLAN. Die Premium Zimmer verfügen zusätzlich über einen Balkon.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen