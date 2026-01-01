Cavalier Oceanfront Resort
San Simeon
Beschreibung
Lage
Nur wenige Fahrminuten vom bekannten Hearst Castle in San Simeon am Highway 1 gelegen.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, eine grosse Grünfläche mit Spazierwegen, teilweise direkt an den Strand, ein Beachvolleyball-Feld, ein Aussenpool, eine Feuerstelle und ein Fitnessraum gehören zum Hotel.
Zimmer
Die 90 Zimmer bieten ein Cheminée, Kaffeekocher und gratis WLAN. Die Premium Zimmer verfügen zusätzlich über einen Balkon.
Preis auf Anfrage
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