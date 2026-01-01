La Quinta Resort & Club
Palm Springs
Beschreibung
Einleitung
Umgeben von Wüste, versteckt zwischen üppigen Palman und farbigen Sträuchern liegt das Golfhotel La Quinta Resort am Fusse der Santa Rosa Mountains. Hollywood-Stars genauso wie Weltreisende und Golfspieler haben dieses Fleckchen Erde schon aufgesucht, um sich von der Ruhe des Ortes treiben zu lassen.
Gleich fünf Plätze stehen den Gästen während Golfreisen nach Kalifornien zur Verfügung, einer aufregender als der andere. Heraus sticht jedoch der Mountain Course aufgrund seiner dramatischen Kulisse zwischen den gigantischen Felsen der Santa Rosas.
Wer Hollywood hautnah erleben will, dem sei die History Tour wärmstens empfohlen.
Umgeben von Wüste, versteckt zwischen üppigen Palman und farbigen Sträuchern liegt das Golfhotel La Quinta Resort am Fusse der Santa Rosa Mountains. Hollywood-Stars genauso wie Weltreisende und Golfspieler haben dieses Fleckchen Erde schon aufgesucht, um sich von der Ruhe des Ortes treiben zu lassen.
Problemlos könnte man eine ganze Woche im Golfhotel La Quinta Resort & Club verbringen, an einem der 41 Pools sitzend, ein Buch lesend oder eben mit dem Schläger auf dem Golfplatz.
Gleich fünf Plätze stehen den Gästen während Golfreisen nach Kalifornien zur Verfügung, einer aufregender als der andere. Heraus sticht jedoch der Mountain Course aufgrund seiner dramatischen Kulisse zwischen den gigantischen Felsen der Santa Rosas.
Hollywood-Stars im Golfhotel La Quinta Resort & Club
Golf Dreams 2017 Hotel La Quinta Pool c Creative Vision Group INCDie Schlafzimmer sind unheimlich gemütlich eingerichtete Casitas. Teilweise sogar mit Himmelbetten, Dachterrasse, Kamin oder einem Pool direkt vor der Tür.
Die Suiten und privaten Appartements bieten besonders viel Platz und Privatsphäre. Die drei Spa Villen überzeugen durch ein Maximum an Komfort und den unschlagbaren Service. Stars wie Clark Gable, Bette Davies, Katherine Hepburn und Errol Flynn haben sich am sogenannten „Adult Pool" die Ehre gegeben. Das Spa selbst bietet spezielle Behandlungen nicht nur für Menschen, sondern sogar für Tiere – Hollywood eben.
Wer Hollywood hautnah erleben will, dem sei die History Tour wärmstens empfohlen.
Ausgezeichnet bekocht in den Golfferien
Golf Dreams 2017 Hotel La Quinta Morgans Entrance c Barbara KraftEin weiterer Grund, weshalb man es im Golfhotel in Kalifornien so lange aushält: man ist kulinarisch bestens versorgt. "Morgan's in the desert" wird von dem dreimaligen Gewinner des James Beard Preises Jimmy Schmidt geführt. Twenty6 interpretiert Bistro Klassiker mit saisonalen lokalen Zutaten neu.
Scharf wird's im Adobe Grill: preisgekrönten Tamales und Margaritas, dazu regionale mexikanische Küche. Golfer werden das Palm Desert MD Grill mit Blick aufs 9. und 18. Green lieben. Hier werden die Klassiker der amerikanischen Küche serviert. Die besten Weine und Bier aus eigener Herstellung hat das Ernie's im Kühlschrank. Luxus hat nun einmal seinen Preis. La Quinta ist nicht billig, aber man bekommt für sein Geld einiges geboten.
Lage
La Quinta, Palm Springs
Angebot
7 Restaurants, 3 Schwimmbäder, 23 Tennisplätze, Fitness Club, Sauna, Dampfbad.
Zimmer
Resort Casita: 37m2, King Size oder 2 Queen Betten, Air Conditioning, Terrasse, Kamin, LCD Flachbildschirm Fernseher, Kabelfernsehen, kleiner Kühlschrank.
Aktivitäten
Sport: Fitness Club (Cardio, Gewichts Training / Body Toning, Klassen), Yoga, Schwimmen, Joggen
Wellness: Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten sowie spezielle Programme für Kinder (Junior Spa) und Tiere (Pet Pampering).
Attraktionen Hotel: Neben den 5 Hoteleigenen Golfplätzen befinden sich 15 weitere in näherer Umgebung. Eine grosse Auswahl an Luxus (Bekleidungs) Geschäften. History Tour um auf den Spuren der Geschichte Hollywoods und seinen Stars zu wandeln. Grosse Auswahl von Leihfahrräder für jeden Geschmack. Jeep Touren bei denen man in geführten Touren einige der schönsten und landschaftlich reizvollsten Orte des Coachella Tals und Umgebung entweder in einem SUV, ATV oder Fahrrad erkundet.
Wellness: Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten sowie spezielle Programme für Kinder (Junior Spa) und Tiere (Pet Pampering).
Attraktionen Hotel: Neben den 5 Hoteleigenen Golfplätzen befinden sich 15 weitere in näherer Umgebung. Eine grosse Auswahl an Luxus (Bekleidungs) Geschäften. History Tour um auf den Spuren der Geschichte Hollywoods und seinen Stars zu wandeln. Grosse Auswahl von Leihfahrräder für jeden Geschmack. Jeep Touren bei denen man in geführten Touren einige der schönsten und landschaftlich reizvollsten Orte des Coachella Tals und Umgebung entweder in einem SUV, ATV oder Fahrrad erkundet.
Golf
Fünf 18-Loch Golfplätze, sowie 3553m Übungsplatz.
Kulinarisches
Morgan's in the desert wird von dem 3 maligen Gewinner des James Beard Preises sowie Pionier der „von der Farm auf den Tisch"
Morgan's in the desert wird von dem 3 maligen Gewinner des James Beard Preises sowie Pionier der „von der Farm auf den Tisch"
Bewegung Jimmy Schmidt geführt. Twenty6 bietet comfort food mit einem Twist und interpretiert Bistro Klassiker mit saisonalen lokalen Zutaten neu. Adobe Grill ist bekannt für seine preisgekrönten Tamales und Margaritas und serviert authentische regionale mexikanische Gerichte. Centre Court Café liegt am Hauptpool von La Quinta und bietet Snacks und Burger.
Der Palm Desert MD Grill hat Blick auf das 9. und 18. Green und serviert die Klassiker der amerikanischen Küche. Ernie's bietet frisches Essen im Pub Stil und eine grosse Auswahl an Weinen und von Hand gemachten Biere in entspannter gehobener Atmosphäre mit Blick auf das 9. und 18. Loch des Nicklaus Turnier Platzes. Wallaby's West serviert frische Salate, Sandwiche und leichte Gerichte in entspannter Atmosphäre im Greg Norman Clubhaus am PGA West Platz.
Preis auf Anfrage
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