Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa
Palm Springs
Beschreibung
Einleitung
Oasen liegen in der Wüste und sind Inseln der Erholung und der Rast. Es gibt Wasser und viel Grün – das Golfhotel Omni in Palm Springs erfüllt genau jene Voraussetzungen und noch einige mehr. Welche Oase hat schliesslich einen eigenen Golfplatz? In welcher Wüste findet man eine so riesige und vielseitige Poolanlage für Jung und Alt? Wo stehen schon hochmoderne Luxussuiten zwischen Palmen und üppiger Bepflanzung?
Schaut man zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen auf das 5. Green umringt von Teichen im Innenhof des Resorts oder lässt man sich beim Abschlag von dem Anblick der prächtigen Jacinto Berge beflügeln, weiss man – Golf lebt und wird gelebt in Palm Springs.
Die 22 Luxus-Suiten des Golfhotels in Kalifornien bieten viel Raum und Platz zur Entspannung. Weiche, beige Farben, gemütliche Sofas und eine private Terrasse bieten das richtige Ambiente für den Aufenthalt.
Rings um das Lagerfeuer werden die Klassiker der US-amerikanischen Küche zu Tisch gebracht. Dazu gibt es den passenden Rotwein. Für den etwas süsseren Cocktail empfiehlt sich die R Bar, wo auch das Aktuellste aus dem nordamerikanischen Profisport übertragen wird.
Oasen liegen in der Wüste und sind Inseln der Erholung und der Rast. Es gibt Wasser und viel Grün – das Golfhotel Omni in Palm Springs erfüllt genau jene Voraussetzungen und noch einige mehr. Welche Oase hat schliesslich einen eigenen Golfplatz? In welcher Wüste findet man eine so riesige und vielseitige Poolanlage für Jung und Alt? Wo stehen schon hochmoderne Luxussuiten zwischen Palmen und üppiger Bepflanzung?
Der Golfsport im Golfhotel Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa ist allgegenwärtig – nicht etwa auf aufdringliche Art und Weise, sondern auf enorm sympathische, die man auf Golfreisen nach Kalifornien direkt zu schätzen weiss.
Schaut man zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen auf das 5. Green umringt von Teichen im Innenhof des Resorts oder lässt man sich beim Abschlag von dem Anblick der prächtigen Jacinto Berge beflügeln, weiss man – Golf lebt und wird gelebt in Palm Springs.
Golfhotel Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa als Wüsten-Oase
Mit dem Schritt über die Türschwelle beginnt bereits der Prozess – die Wüste mit all ihrer Geduld und all ihrer Kraft lässt die Hektik und den Trubel des Alltags in weite Ferne rücken.
Die 22 Luxus-Suiten des Golfhotels in Kalifornien bieten viel Raum und Platz zur Entspannung. Weiche, beige Farben, gemütliche Sofas und eine private Terrasse bieten das richtige Ambiente für den Aufenthalt.
Weiter geht's im riesigen Garten des Golfhotels in Palm Springs. Nicht selten werden hier wunderschöne Feste gefeiert, unter anderem auch Hochzeiten. Durch die vielen kleinen Brunnen und die Wasserbecken eignet sich dieser Ort hervorragend für solche Anlässe.
Perfekt für Golfferien oder Urlaub für die ganze Familie
Für das passende Dinner bleiben Gäste am besten auch draussen.
Rings um das Lagerfeuer werden die Klassiker der US-amerikanischen Küche zu Tisch gebracht. Dazu gibt es den passenden Rotwein. Für den etwas süsseren Cocktail empfiehlt sich die R Bar, wo auch das Aktuellste aus dem nordamerikanischen Profisport übertragen wird.
Das Golfhotel Omni Resort in Palm Springs eignet sich ideal für Familien mit Kindern. Die kleinen können im Wasserpark Splashtopia abgeliefert werden, während die ältere Generation die Vorzüge des Spas bei einer der Wohlfühl-Massage oder im Whirlpool geniesst.
Lage
Der internationale Flughafen Palm Springs befindet sich 20 Fahrminuten vom Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa entfernt. Vom Einkaufsviertel El Paseo trennen Sie im Resort 1,6 km.
Angebot
Ein Azure Pool nur für Erwachsene, ein ca. 1.850 qm großes europäisches Spa, 25 Tennisplätze und ein 27-Loch-Championship-Golfplatz tragen in diesem Resort zu einem angenehmen Aufenthalt bei. Freuen Sie sich zu
dem auf ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein türkisches Dampfbad. Ihnen steht auch ein Businesscenter zur Verfügung und der Concierge-Service unterstützt Sie mit Tipps zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung sowie bei Reservierungen.
dem auf ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein türkisches Dampfbad. Ihnen steht auch ein Businesscenter zur Verfügung und der Concierge-Service unterstützt Sie mit Tipps zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung sowie bei Reservierungen.
Zimmer
Ein Sitzbereich und ein Schreibtisch gehören zur Ausstattung eines jeden Zimmers dazu.
Ihrem Komfort dienen eine Klimaanlage und eine Kaffeemaschine, Bad/Dusche sowie ein WC sind ebenfalls vorhanden. Die meisten Zimmer bieten Aussicht auf den Pool oder das Fairway.
Ihrem Komfort dienen eine Klimaanlage und eine Kaffeemaschine, Bad/Dusche sowie ein WC sind ebenfalls vorhanden. Die meisten Zimmer bieten Aussicht auf den Pool oder das Fairway.
Aktivitäten
Sport: Fitnesscenter, Sauna, Jacuzzi, Dampfbad. Tennis sowie eine Golf-Driving Range findet man vor Ort.
Wellness: Spa Las Palmas bietet 26 Behandlungsräume. Es werden folgende Wellnessleistungen angeboten: Massagen, Gesichtsbehandlungen, Ganzkörperwickelbehandlung und Körperpeelings.
Wellness: Spa Las Palmas bietet 26 Behandlungsräume. Es werden folgende Wellnessleistungen angeboten: Massagen, Gesichtsbehandlungen, Ganzkörperwickelbehandlung und Körperpeelings.
Golf
27-Loch-Championship-Golfplatz
Kulinarisches
Das Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa Palm Springs bietet seinen Gästen 5 Restaurants in der Unterkunft, so dass Sie je nach Küche und Ambiente wählen können. Das Bluember verfügt über einen Innen- und Außenbereich an der Plaza und bietet Gerichte, die mit regionalen Zutaten zubereitet werden sowie eine umfangreiche regionale Weinkarte. Die R Bar im Sportsbar-Stil serviert abends Cocktails. Die hoteleigene Kaffeebar Palms Café ist die perfekte Wahl für schnelle Frühstücksoptionen in entspannter Atmosphäre.
Preis auf Anfrage
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