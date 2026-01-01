The McClelland House
Napa Valley
Beschreibung
Lage
Das hübsche Bed & Breakfast im viktorianischen Stil liegt in Napa Abajo/Fuller Park. Hier haben im 19. Jahrhundert die Dampfschiff-Kapitäne, Bankiers und Geschäftsleute ihre Wohnhäuser errichtet. Das Zentrum der Stadt mit seinen Restaurants und Geschäften ist in 5 Minuten zu Fuss erreichbar.
Angebot
Die Unterkunft bietet seinen Gästen einen eleganten Aufenthaltsbereich und einen Frühstücksraum.
Zimmer
Die 6 Suiten sind geschmackvoll und individuell eingerichtet und verfügen über ein privates Badezimmer sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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