Das hübsche Bed & Breakfast im viktorianischen Stil liegt in Napa Abajo/Fuller Park. Hier haben im 19. Jahrhundert die Dampfschiff-Kapitäne, Bankiers und Geschäftsleute ihre Wohnhäuser errichtet. Das Zentrum der Stadt mit seinen Restaurants und Geschäften ist in 5 Minuten zu Fuss erreichbar.