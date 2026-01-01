The Meritage Resort & Spa
Napa Valley
Beschreibung
Lage
Das schöne Resort liegt direkt im Napa Valley, ca. 11 km ausserhalb der Stadt Napa.
Angebot
Privater Weinberg mit diversen Spazierwegen, Restaurant, Lounge mit Bowling Bahn, Degustationsräume für Wein und lokal gebrautes Bier, ausgezeichnetes Spa, Fitnesscenter und Jacuzzi. Kochkurse gegen Gebühr.
Zimmer
322 klassisch-elegante Zimmer mit Mini-Kühlschrank und gratis WLAN. Die Deluxe Zimmer verfügen zudem über einen Balkon oder eine Terrasse.
Preis auf Anfrage
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