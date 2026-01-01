Silverado Resort
Napa Valley
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Silverado Napa Valley liegt im Herzen des traumhaft schönen Napa-Tals in Nordkalifornien, inmitten einer zauberhaften Hügellandschaft und umgeben von mehr als 400 Weinkellern.
Zum Entspannen stehen zahlreiche Swimmingpools mit einer Poolbar sowie ein Full-Service-Spa zur Verfügung. Die Gerichte in den beiden Hotelrestaurants harmonieren bestens mit den köstlichen lokalen Weinen. Das Luxushaus bietet einen traumhaften Panoramablick über das Napa Valley.
Das Golfhotel Silverado Napa Valley liegt im Herzen des traumhaft schönen Napa-Tals in Nordkalifornien, inmitten einer zauberhaften Hügellandschaft und umgeben von mehr als 400 Weinkellern.
Das kalifornische Wine Country ist nicht umsonst weltweit für seine Weine bekannt. Aber auch die Landschaft hat dank der einmaligen Szenerie und den zahlreichen wunderschönen Wander- und Radwegen grosse Bekanntheit erreicht. Zum Flughafen Oakland sind es rund 80 Kilometer vom Golfhotel Silverado Napa Valley aus, San Francisco liegt nur eine Stunde entfernt und ist daher bestens geeignet für einen Besuch während Golfreisen durch Kalifornien.
Golfhotel Silverado Napa Valley mit Full-Service-Spa
Das Golfhotel in Kalifornien wurde erst im Jahr 2012 modernisiert und verfügt über 415 Zimmer, einen eleganten Ballsaal, Businesseinrichtungen und unzählige Freizeitangebote.
Zum Entspannen stehen zahlreiche Swimmingpools mit einer Poolbar sowie ein Full-Service-Spa zur Verfügung. Die Gerichte in den beiden Hotelrestaurants harmonieren bestens mit den köstlichen lokalen Weinen. Das Luxushaus bietet einen traumhaften Panoramablick über das Napa Valley.
Spielen auf PGA Meisterschafts-Golfplätzen
Urlaubern wird es hier in den Golfferien garantiert nie langweilig, denn die Freizeitmöglichkeiten sind zahlreich und vielseitig. Neben 13 Tennisplätzen und einem Fahrradverleih stehen die beiden preisgekrönten PGA Meisterschafts-Golfplätze zur Verfügung.
Die Plätze sind Chefsache. Hotelmitbesitzer Johnny Miller hat stets ein Auge auf die Kurse. Miller ist nicht nur einer der führenden Golfanalysten für NBC Sports, sondern auch Mitglied der internationalen Hall of Fame des Golfens.
Lage
Das Hotel liegt etwas ausserhalb der Ortschaft Napa, das mit erstklassigen Restauraunts, idyllischen Cafés und Boutiquen einiges an Unterhaltung bieten kann. Zum Flughafen Oakland sind es rund 80 km, zum Flughafen San Francisco rund 110 km.
Angebot
Im Jahr 2012 wurde das Hotel modernisiert. Das Hotel verfügt über 415 Zimmer. In den öffentlichen Bereichen stehen den Gästen Internetzugang sowie WLAN zur Verfügung. Ein schöner Garten, Spielplatz, medizinische Betreuung, Zimmerservice, Wäscherei und Friseur gehören ebenfalls zum Angebot. Aktiv Reisende, welche die umliegende Landschaft per Rad entdecken möchten, werden den Fahrradverleih zu schätzen wissen.
Zimmer
Die Zimmer mit Bad oder Dusche/WC bieten kostenfreies WLAN, eine iPod-Dockingstation, Kabel-TV, Bademäntel, Telefon, Radio-Wecker, Fön, Bügelbrett. Die Suiten mit 1 bis 2 Schlafzimmern beinhalten jeweils eine Küche, einen Kamin sowie einen privaten Balkon oder eine Terrasse.
Aktivitäten
Sport: Umfangreiches Outdoor-Sportprogramm mit Volleyball und Basketball sowie gegen Gebühr:
Fahrrad/Mountainbike, Tennis und Golf. Das Hotel bietet mit Gymnastik sowie einem gebührenpflichtigen Fitness-Studio auch sportliche Aktivitäten im Indoor-Bereich an.
Wellness: Wellnessbereich mit einer Reihe von Angeboten, darunter ein Spa, eine Sauna und ein Solarium. Darüber hinaus gibt es gegen eine zusätzliche Gebühr ein Dampfbad und Massageanwendungen.
Fahrrad/Mountainbike, Tennis und Golf. Das Hotel bietet mit Gymnastik sowie einem gebührenpflichtigen Fitness-Studio auch sportliche Aktivitäten im Indoor-Bereich an.
Wellness: Wellnessbereich mit einer Reihe von Angeboten, darunter ein Spa, eine Sauna und ein Solarium. Darüber hinaus gibt es gegen eine zusätzliche Gebühr ein Dampfbad und Massageanwendungen.
Golf
Die beiden Golfplätze Silverado North und South Course stehen Mitgliedern und Hotelgästen exklusiv zur Verfügung.
Kulinarisches
Das Hotel bietet eine große Auswahl an Verpflegungsmöglichkeiten: Ein Restaurant, ein Speiseraum, ein Frühstückssaal, ein Café, eine Bar und ein Pub. Auch besondere Speisen sind erhältlich, darunter Diätgerichte.
Preis auf Anfrage
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