Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel ist nur durch den Pacific Ocean Highway vom Strand und dem Pier getrennt. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren Umgebung.

Angebot Das Hotel ist ausgestattet mit einem Restaurant, einer Bar, einer gemütlichen Lounge im Innenhof, einem Fitnessraum und einer Kletterwand. Zusätzlich gibt es einen Verleih von Fahrrädern, Campingstühlen, Standtüchern, Sonnenschirmen, Volleybällen und Kühlboxen.