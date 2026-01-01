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Kimpton Shorebreak Hotel

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Huntington Beach

Sympathisches Boutiquehotel für Gäste, die das Surfer-Feeling von Kalifornien erleben möchten.

Beschreibung

Lage
Das Boutiquehotel ist nur durch den Pacific Ocean Highway vom Strand und dem Pier getrennt. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren Umgebung.
Angebot
Das Hotel ist ausgestattet mit einem Restaurant, einer Bar, einer gemütlichen Lounge im Innenhof, einem Fitnessraum und einer Kletterwand. Zusätzlich gibt es einen Verleih von Fahrrädern, Campingstühlen, Standtüchern, Sonnenschirmen, Volleybällen und Kühlboxen.
Zimmer
Die 157 Zimmer sind im Beach-Stil gestaltet und mit Minibar, Yogamatte, Plattenspieler und Soundsystem. Nespresso-Kaffeemaschinen auf Wunsch verfügbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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