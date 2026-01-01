Beschreibung

Lage Das Hotel im maritimen Stil ist in Newport Beach gelegen. Zum Strand sind es gut 5 Minuten zu Fuss. Der grosse Jachthafen sowie Cafés, Bars und Restaurants befindet sich ebenfalls nur einige Schritte entfernt.

Angebot Die Einrichtung besteht aus einem Restaurant mit Aussenplätzen, einer Dachterrasse mit Bar, einem Coffeeshop, einem Aussenpool im Innenhof, einem Jacuzzi, einem Fitnessraum sowie einem kleinen Spa.