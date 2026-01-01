Lido House
Huntington Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel im maritimen Stil ist in Newport Beach gelegen. Zum Strand sind es gut 5 Minuten zu Fuss. Der grosse Jachthafen sowie Cafés, Bars und Restaurants befindet sich ebenfalls nur einige Schritte entfernt.
Angebot
Die Einrichtung besteht aus einem Restaurant mit Aussenplätzen, einer Dachterrasse mit Bar, einem Coffeeshop, einem Aussenpool im Innenhof, einem Jacuzzi, einem Fitnessraum sowie einem kleinen Spa.
Zimmer
Die 118 Zimmer spiegeln das maritime Flair wider und sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie verfügen über Mini-Kühlschrank und Kaffee-/Teekocher. WLAN gegen Gebühr. Einige Zimmer sind mit Balkon ausgestattet. Zudem bietet das Hotel Cottages an.
Preis auf Anfrage
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