Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Huntington Beach

Sehr schönes Resort-Hotel für Familien und Paare.

Beschreibung

Lage
Der Highway 1 trennt dieses schöne Resort vom kilometerlangen Sandstrand von Huntington Beach. Den Pier erreicht man in ca. 15 Minuten zu Fuss. Eine Auswahl an Restaurants und Bars gibt es entlang des Highways.
Angebot
Zu den Einrichtungen gehören zwei Restaurants, zwei Bars, eine kleine Pizzeria, ein kleines Restaurant am Strand, ein Fitnessraum, 4 Aussenpools, einer davon mit einer Wasserrutsche, Kinderspielplatz sowie ein Spa. Campingstühle, Sonnenschirme und Strandtücher werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Tägliches Aktivitätenprogramm (gegen Gebühr).
Zimmer
517 stilvoll, helle Zimmer mit Balkon, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Bademänteln sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen