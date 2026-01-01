Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa
Huntington Beach
Beschreibung
Lage
Der Highway 1 trennt dieses schöne Resort vom kilometerlangen Sandstrand von Huntington Beach. Den Pier erreicht man in ca. 15 Minuten zu Fuss. Eine Auswahl an Restaurants und Bars gibt es entlang des Highways.
Angebot
Zu den Einrichtungen gehören zwei Restaurants, zwei Bars, eine kleine Pizzeria, ein kleines Restaurant am Strand, ein Fitnessraum, 4 Aussenpools, einer davon mit einer Wasserrutsche, Kinderspielplatz sowie ein Spa. Campingstühle, Sonnenschirme und Strandtücher werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Tägliches Aktivitätenprogramm (gegen Gebühr).
Zimmer
517 stilvoll, helle Zimmer mit Balkon, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Bademänteln sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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