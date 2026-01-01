Der Highway 1 trennt dieses schöne Resort vom kilometerlangen Sandstrand von Huntington Beach. Den Pier erreicht man in ca. 15 Minuten zu Fuss. Eine Auswahl an Restaurants und Bars gibt es entlang des Highways.

Zu den Einrichtungen gehören zwei Restaurants, zwei Bars, eine kleine Pizzeria, ein kleines Restaurant am Strand, ein Fitnessraum, 4 Aussenpools, einer davon mit einer Wasserrutsche, Kinderspielplatz sowie ein Spa. Campingstühle, Sonnenschirme und Strandtücher werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Tägliches Aktivitätenprogramm (gegen Gebühr).