Fiji Schiffsreisen

Die Fijis auf dem Wasser erleben

Bootstouren und Kreuzfahrten

Lernen Sie ein Inselparadies abseits des Massentourismus kennen und beginnen Sie Ihre Reise auf Viti Levu, der Hauptinsel der Fidschi-Gruppe. Besuchen Sie die nördlichen und südlichen Yasawa-Inseln oder begeben Sie sich auf die Mamanuca-Inseln, einem traumhaften Garten Eden. Schiffsreisen auf Fiji eröffnen Ihnen unvergessene Horizonte und einmalige Eindrücke!

Yachtfahrten auf Fidschi

Kleine Yachten und Katamarane bieten Ihnen einen ganz besonderen Reiz. Sie erleben das Schaukeln der Wellen und nehmen an Bord Ihr Frühstück mit der Nase im Wind ein. So erleben Sie Regionen, an denen Sie keiner Menschenseele begegnen und können völlig ungestört am Strand entlang spazieren.

Von Fidschi nach Neuseeland

Wollen Sie noch mehr und das Paradies auf Fidschi mit dem bunten Treiben in Auckland verbinden? Dann kombinieren Sie doch eine Neuseeland Rundreise mit Ihrem Aufenthalt auf den Fidschi-Inseln. Oder steuern Sie noch die anderen Inselstaaten von Französisch-Polynesien oder Tonga an. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen das Erleben zahlreicher traumhafter Perlen der Südsee!