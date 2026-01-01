Beschreibung

Einleitung Toller Infinity-Pool mit Blick aufs Meer sowie ein zweiter, kleinerer Pool. Zur Unterhaltung wird ein Kino im Freien, eine Bibliothek sowie ein Game Room mit Billard Tisch angeboten. Mit den hoteleigenen Mountain Bikes oder Kanus kann die Umgebung erkundet werden. Kleiner Spa-Bereich mit zwei Behandlungsräumen. Verschiedene Nationalparks und Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Umgebung, Ausflüge können über das Hotel organisiert werden.

Lage Im Süden Sri Lankas zwischen dem naturbelassenen und wilden Rekawa Strand sowie der Rekawa Lagune gelegen. Der Küstenort Tangalle mit wenigen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten liegt knapp 20 Fahrminuten entfernt. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen Colombo Bandaranaika beträgt rund 3½ Stunden.

Angebot Das halboffene Restaurant «Oceanfront», direkt am Infinity-Pool mit traumhafter Aussicht, bietet exquisite sri-lankische und internationale Klassiker sowie moderne Fusionsküche. Eine Bar sowie eine Poolbar verwöhnen Sie auch tagsüber mit erfrischenden Getränken.