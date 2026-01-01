Buckingham Place
Tangalle
Beschreibung
Einleitung
Toller Infinity-Pool mit Blick aufs Meer sowie ein zweiter, kleinerer Pool. Zur Unterhaltung wird ein Kino im Freien, eine Bibliothek sowie ein Game Room mit Billard Tisch angeboten. Mit den hoteleigenen Mountain Bikes oder Kanus kann die Umgebung erkundet werden. Kleiner Spa-Bereich mit zwei Behandlungsräumen. Verschiedene Nationalparks und Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Umgebung, Ausflüge können über das Hotel organisiert werden.
Lage
Im Süden Sri Lankas zwischen dem naturbelassenen und wilden Rekawa Strand sowie der Rekawa Lagune gelegen. Der Küstenort Tangalle mit wenigen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten liegt knapp 20 Fahrminuten entfernt. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen Colombo Bandaranaika beträgt rund 3½ Stunden.
Angebot
Das halboffene Restaurant «Oceanfront», direkt am Infinity-Pool mit traumhafter Aussicht, bietet exquisite sri-lankische und internationale Klassiker sowie moderne Fusionsküche. Eine Bar sowie eine Poolbar verwöhnen Sie auch tagsüber mit erfrischenden Getränken.
Zimmer
Die 16 grosszügigen und gemütlichen Zimmer und Suiten sind schlicht und modern eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Mini-Kühlschrank, Safe, Balkon oder Terrasse und Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe Lagoon View (3): 65 m² grosse Zimmer mit Balkon und teilweiser Sicht auf die Lagune
Lagoon View Family (4): gleiche Ausstattung, jedoch mit 75 m² etwas grösser und zusätzlich mit Veranda
Secluded Superior View Suite (4): 84 m² grosse Suiten mit grosser Veranda und Aussicht auf die Mangroven und Lagune. Die Suiten verfügen bewusst über keinen Fernseher
Deluxe Lagoon View (3): 65 m² grosse Zimmer mit Balkon und teilweiser Sicht auf die Lagune
Lagoon View Family (4): gleiche Ausstattung, jedoch mit 75 m² etwas grösser und zusätzlich mit Veranda
Secluded Superior View Suite (4): 84 m² grosse Suiten mit grosser Veranda und Aussicht auf die Mangroven und Lagune. Die Suiten verfügen bewusst über keinen Fernseher
ab CHF 141.– / pro Person
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