Anantara Peace Haven Tangalle Resort
Tangalle
Beschreibung
Einleitung
25 m langer Swimmingpool, Fitnesscenter, Tennis, Badminton, Fahrradverleih. Schönes Spa mit Massagen und Ayurveda-Behandlungen. Yoga-, Meditations-, Pilates- und Tai Chi-Lektionen sowie Kochkurse werden angeboten. Kinderclub und grosses Ausflugsangebot.
Lage
Das Resort liegt direkt an einer einsamen Strandbucht in der Nähe des Dorfes Tangalle. Die Transferzeit zum Flughafen Colombo beträgt ca. 3 - 3 ½ Stunden.
Angebot
Das «Journeys» verwöhnt seine Gäste mit Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Von hier geniessen Sie eine tolle Aussicht über den Pool und auf das Meer. Das «Il Mare» befindet sich leicht erhöht auf einer Klippe und serviert authentische italienische Küche. Direkt am Meer befindet sich das «Verele». Die Spezialität dieses Restaurants sind Fleisch und Meeresfrüchte nach Teppanyaki-Art. Wein- und Tapas Bar, sowie Lobby Lounge.
Zimmer
In der wunderschönen von Kokosnusspalmen gesäumten Gartenanlage verteilen sich die 152 Zimmer und Villen. Die grosszügigen Zimmer sind elegant und klassisch eingerichtet und mit vielen lokalen Materialien dekoriert, was an die reiche geheimnisvolle sri lankische Kultur erinnert. Alle stilvollen Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Nespresso Maschine, Teekocher, Safe und ein separates Badezimmer mit Regendusche und frei stehender Badewanne.
Von Ihrer grosszügigen Terrasse oder vom Balkon mit Tagesbett blicken Sie Richtung Garten.
In der wunderschönen von Kokosnusspalmen gesäumten Gartenanlage verteilen sich die 152 Zimmer und Villen. Die grosszügigen Zimmer sind elegant und klassisch eingerichtet und mit vielen lokalen Materialien dekoriert, was an die reiche geheimnisvolle sri lankische Kultur erinnert. Alle stilvollen Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Nespresso Maschine, Teekocher, Safe und ein separates Badezimmer mit Regendusche und frei stehender Badewanne.
Premier Beach Access Room (16): Die 56 m² grossen Zimmer sind in den dreistöckigen Gebäuden untergebracht.
Von Ihrer grosszügigen Terrasse oder vom Balkon mit Tagesbett blicken Sie Richtung Garten.
Premier Ocean View Room (78): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Premier Garden View Zimmer, jedoch mit herrlicher Meersicht.
Garden Pool Villa (14): Die 97 m² (inkl. Aussenbereich) grossen Villen befinden sich im tropischen Garten und verfügen über einen kleinen privaten Pool im Garten.
Ocean View Pool Villa (10): Gleich wie die Garden Pool Villen, jedoch mit teilweise eingeschränkter Meersicht.
Beach Pool Villa (6): Diese Villen befinden sich in der ersten Reihe zum Meer, nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
ab CHF 208.– / pro Person
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