Die 9 Zimmer und Suiten sind im ursprünglichen und natürlichen Stil eingerichtet. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Inter­net­­­zu­gang, Kaffee- / Teekocher, Safe, Balkon oder Terrasse und Badezimmer mit Dusche.

Ocean Room (6): 30 m² gross und nach Westen und somit zum Sonnenuntergang ausgerichtet. Sie verteilen sich im Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk mit Blick in die Gartenanlage bis hin zum Ozean.

Einige der Zimmer verfügen über eine Verbindungstüre.

Palm Suite (1): 54 m² grosse Suite mit kleinem Wohnbereich und einer geräumigen Terrasse mit Blick ins tropische Grün.

Palm Suite with Jacuzzi (1): 66 m² gross, ebenfalls mit einem Wohnbereich ausgestattet. Auf der grosszügigen Terrasse befindet sich ein privater Jacuzzi.

Palm Residence with Jacuzzi (1): 74 m² grosse Residenz mit separatem Wohnzimmer sowie einem gemütlichen, kleinen Garten und ebenfalls mit privatem Jacuzzi.