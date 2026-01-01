Kayaam House
Tangalle
Beschreibung
Einleitung
Der grosszügige Infinity-Pool befindet sich inmitten der Gartenanlage, das Spa bietet ein vielseitiges Wellness- und Ayurveda Angebot, zudem verfügen sie über einen Yoga- und Meditationspavillon direkt beim Strand mit herrlichem Blick aufs Meer. Weiter gibt es Wassersportangebote wie Kajak, Surfen, Schnorcheln & Tauchen, sowie Velotouren in der Region und Wahlbeobachtungstouren jeweils von Dezember bis April. Ebenfalls werden Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten und Nationalparks in der Umgebung angeboten.
Lage
Direkt am goldfarbenen Strand der wilden Südküste gelegen, 30 Minuten von Tangalle und 1 Stunde von Hambantota entfernt. Den internationalen Flughafen in Colombo erreicht man in ca. 3½ Stunden.
Angebot
Im Restaurant werden traditionelle Köstlichkeiten sowie auch internationale Spezialitäten mit den besten lokalen Aromen verfeinert. Wenn ein Wellness Paket gebucht ist, werden Sie zusammen mit den Köchen und dem ayurvedischen Arzt einen persönlichen Ayurveda-Essensplan zusammenstellen.
Zimmer
Die 9 Zimmer und Suiten sind im ursprünglichen und natürlichen Stil eingerichtet. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Kaffee- / Teekocher, Safe, Balkon oder Terrasse und Badezimmer mit Dusche.
Einige der Zimmer verfügen über eine Verbindungstüre.
Die 9 Zimmer und Suiten sind im ursprünglichen und natürlichen Stil eingerichtet. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Kaffee- / Teekocher, Safe, Balkon oder Terrasse und Badezimmer mit Dusche.
Ocean Room (6): 30 m² gross und nach Westen und somit zum Sonnenuntergang ausgerichtet. Sie verteilen sich im Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk mit Blick in die Gartenanlage bis hin zum Ozean.
Einige der Zimmer verfügen über eine Verbindungstüre.
Palm Suite (1): 54 m² grosse Suite mit kleinem Wohnbereich und einer geräumigen Terrasse mit Blick ins tropische Grün.
Palm Suite with Jacuzzi (1): 66 m² gross, ebenfalls mit einem Wohnbereich ausgestattet. Auf der grosszügigen Terrasse befindet sich ein privater Jacuzzi.
Palm Residence with Jacuzzi (1): 74 m² grosse Residenz mit separatem Wohnzimmer sowie einem gemütlichen, kleinen Garten und ebenfalls mit privatem Jacuzzi.
ab CHF 224.– / pro Person
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