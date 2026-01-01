Hotel Sigiriya
Sigiriya
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit Liegestühlen und traumhaftem Ausblick auf den Sigiriya Felsen, Spa mit umfangreichem Angebot an Behandlungen sowie Bibliothek.
Lage
In unmittelbarer Nähe des Sigiriya Felsen sowie des Ortes Sigiriya mit wenigen einfachen, lokalen Restaurants. Ca. 3 Stunden vom Colombo Flughafen entfernt.
Angebot
Im offenen Restaurant wird ein reichhaltiges Buffet mit sri-lankischen und internationalen Speisen sowie weitere à la carte Gerichte angeboten. In der gemütlichen Open-Air Lounge Bar können Sie den Abend mit einem Drink ausklingen lassen.
Zimmer
Die 79 stilvollen Superior Zimmer sind 31 m² gross und verfügen alle über eine Terrasse mit Blick in den tropischen Garten. Ausserdem bieten die Zimmer eine Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Telefon, Tee- und Kaffeekocher und Safe.
ab CHF 83.– / pro Person
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