Beschreibung

Einleitung Swimmingpool mit Liegestühlen und traumhaftem Ausblick auf den Sigiriya Felsen, Spa mit umfangreichem Angebot an Behandlungen sowie Bibliothek.

Lage In unmittelbarer Nähe des Sigiriya Felsen sowie des Ortes Sigiriya mit wenigen einfachen, lokalen Restaurants. Ca. 3 Stunden vom Colombo Flughafen entfernt.

Angebot Im offenen Restaurant wird ein reichhaltiges Buffet mit sri-lankischen und internationalen Speisen sowie weitere à la carte Gerichte angeboten. In der gemütlichen Open-Air Lounge Bar können Sie den Abend mit einem Drink ausklingen lassen.