Water Garden Sigiriya
Sigiriya
Beschreibung
Einleitung
Dieses moderne und sehr weitläufige Resort bietet einen herrlichen Blick zum legendären, nur 6 km entfernten Sigiriya Felsen. Die Anlage umfasst 30 Villen, die sich entlang von Wasserläufen verteilen. Die sehr modern und gemütlich eingerichteten Deluxe Villen sind 90 m² gross und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die Deluxe Villen with Plunge Pool verfügen zudem über einen kleinen Plunge-Pool auf der grossen Terrasse (120 m² Fläche). Ein modernes Restaurants, Bar, eine schöne Poolanlage mit Sonnendeck sowie ein Spa, Fitnesscenter, Mountainbike-Verleih, Billard und Bogenschiessen gehören zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hotels. Es werden auch Ausflüge angeboten.
ab CHF 299.– / pro Person
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