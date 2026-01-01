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Sigiriya

Beschreibung

Einleitung
Dieses moderne und sehr weitläufige Resort bietet einen herrlichen Blick zum legendären, nur 6 km entfernten Sigiriya ­Fel­sen. Die Anlage umfasst 30 Villen, die sich entlang von Was­ser­läufen verteilen. Die sehr modern und gemütlich ein­ge­richteten Deluxe Villen sind 90 m² gross und mit allen An­nehm­lichkeiten ausgestattet. Die Deluxe Villen with Plunge Pool ver­­fügen zu­dem über einen kleinen Plunge-Pool auf der gros­sen Terrasse (120 m² Fläche). Ein modernes Res­taurants, Bar, eine schöne Poolanlage mit Sonnendeck sowie ein Spa, Fitness­center, Moun­­­tainbike-Verleih, Billard und Bogen­schiessen gehören zu den weiteren Annehm­lich­keiten des Hotels. Es werden auch Ausflüge angeboten.
ab CHF 299.– / pro Person

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