Das Herzstück dieser hübschen Anlage ist ohne Zweifel der spektakuläre Infinity-Pool mit Blick zum Sigiriya Felsen. «Aliya» bedeutet Elefant auf singhalesisch und daher tauchen die allseits beliebten Dick­häuter in Form von fantasievollen und farbenfrohen Bildern überall im Resort auf. Das hübsche Resort bietet 96 komfortabel eingerichtete, moderne Zimmer. Die 66 Deluxe Zimmer sind 52 m² gross und mit allen An­­nehm­lichkeiten ausgestattet.

Neben dem Pool stehen den Gästen auch ein Spa, ein Bad­minton Platz und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Fahr­rad­verleih. Drei verschiedene Restaurants sowie eine Bar sorgen für Ihr kulinarisches Wohl. Das Resort liegt zentral im kulturellen Drei­eck, ideal für Besichtigungen dieser Region.