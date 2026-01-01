Aliya Resort & Spa
Sigiriya
Beschreibung
Einleitung
Das Herzstück dieser hübschen Anlage ist ohne Zweifel der spektakuläre Infinity-Pool mit Blick zum Sigiriya Felsen. «Aliya» bedeutet Elefant auf singhalesisch und daher tauchen die allseits beliebten Dickhäuter in Form von fantasievollen und farbenfrohen Bildern überall im Resort auf. Das hübsche Resort bietet 96 komfortabel eingerichtete, moderne Zimmer. Die 66 Deluxe Zimmer sind 52 m² gross und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Neben dem Pool stehen den Gästen auch ein Spa, ein Badminton Platz und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Fahrradverleih. Drei verschiedene Restaurants sowie eine Bar sorgen für Ihr kulinarisches Wohl. Das Resort liegt zentral im kulturellen Dreieck, ideal für Besichtigungen dieser Region.
ab CHF 76.– / pro Person
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