Goldi Sands
Negombo
Beschreibung
Einleitung
Der lange und breite Sandstrand lädt zum Jogging oder zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. Zwei grosse Swimmingpools mit Kinderbecken und Whirlpool. Kleines Spa, Tischtennis, Billard, kleine Einkaufsarkade. Grosses Ausflugsangebot.
Lage
Direkt am langen und breiten Sandstrand von Negombo gelegen, mit vielen Restaurants und Einkaufsläden in unmittelbarer Nähe. Abends trifft sich die lokale Bevölkerung am Strand. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ungefähr 30 Minuten.
Angebot
Ein à la carte Restaurant sowie ein Restaurant mit allabendlichen Buffets. Es finden regelmässige Themenabende und Shows sowie auch Barbecues statt. Erfrischende Getränke oder Cocktails gibt es an der Hotel- und Poolbar.
Zimmer
Die 131 Zimmer und Suiten sind hell und freundlich eingerichtet. Die Hälfte der Zimmer befindet sich im Neubau des Hotels, welcher 2022 eröffnet wurde. Alle haben ein Tagesbett, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie Balkon oder Terrasse mit Meersicht.
Standard (65): 20 m² grosse, geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit einer kleinen Sitzecke.
Deluxe (59): 22 m² grosse, moderne, geräumige Zimmer ebenfalls mit einer kleinen Sitzecke, im Neubau gelegen.
Suite (2): 45 m² grosse Suiten mit kleinem Wohnbereich und einem Badezimmer mit Badewanne.
Junior Suite (5): 47 m² grosse, geräumige Suiten mit einer langen Sitzbank, grossem Fenster und einem eigenen Esstisch. Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
Standard (65): 20 m² grosse, geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit einer kleinen Sitzecke.
Deluxe (59): 22 m² grosse, moderne, geräumige Zimmer ebenfalls mit einer kleinen Sitzecke, im Neubau gelegen.
Suite (2): 45 m² grosse Suiten mit kleinem Wohnbereich und einem Badezimmer mit Badewanne.
Junior Suite (5): 47 m² grosse, geräumige Suiten mit einer langen Sitzbank, grossem Fenster und einem eigenen Esstisch. Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
ab CHF 58.– / pro Person
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