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Goldi Sands

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Negombo

Dank der schönen Strandlage in Negombo empfiehlt sich die familiär geführte Anlage, um einige erholsame Badeferientage am Meer zu verbringen, beispielsweise nach einer Rundreise. Wir empfehlen die Deluxe Zimmer im Neubau des Hotels – der kleine Aufpreis lohnt sich.

Beschreibung

Einleitung
Der lange und breite Sandstrand lädt zum Jogging oder zu ausgedehnten Strandspazier­gängen ein. Zwei gros­se Swimmingpools mit Kinderbecken und Whirl­­pool. Kleines Spa, Tischtennis, Billard, kleine Ein­kaufs­arkade. Grosses Aus­flugs­an­gebot.
Lage
Direkt am langen und breiten Sand­strand von Ne­gombo gelegen, mit vielen Res­taurants und Einkaufs­läden in un­mittel­barer Nähe. Abends trifft sich die lokale Bevöl­kerung am Strand. Die Trans­ferzeit zum Flughafen beträgt ungefähr 30 Minu­ten.
Angebot
Ein à la carte Restaurant sowie ein Restaurant mit allabendlichen Buffets. Es finden regelmässige Themenabende und Shows sowie auch Bar­becues statt. Erfrischende Getränke oder Cock­­tails gibt es an der Hotel- und Poolbar.
Zimmer
Die 131 Zimmer und Suiten sind hell und freundlich eingerichtet. Die Hälfte der Zimmer befindet sich im Neubau des Hotels, welcher 2022 eröffnet wurde. Alle haben ein Tagesbett, Klima­anlage, Tele­fon, gratis Internet­zugang, Fern­seher, Kühl­schrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe sowie Balkon oder Terrasse mit Meersicht.
Standard (65): 20 m² grosse, geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit einer kleinen Sitzecke.
Deluxe (59): 22 m² grosse, moderne, geräumige Zimmer ebenfalls mit einer kleinen Sitzecke, im Neubau gelegen.
Suite (2): 45 m² grosse Suiten mit kleinem Wohnbereich und einem Badezimmer mit Badewanne.
Junior Suite (5): 47 m² grosse, geräumige Suiten mit einer langen Sitzbank, grossem Fenster und einem eigenen Esstisch. Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
ab CHF 58.– / pro Person

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