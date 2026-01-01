Beschreibung

Einleitung Der lange und breite Sandstrand lädt zum Jogging oder zu ausgedehnten Strandspazier­gängen ein. Zwei gros­se Swimmingpools mit Kinderbecken und Whirl­­pool. Kleines Spa, Tischtennis, Billard, kleine Ein­kaufs­arkade. Grosses Aus­flugs­an­gebot.

Lage Direkt am langen und breiten Sand­strand von Ne­gombo gelegen, mit vielen Res­taurants und Einkaufs­läden in un­mittel­barer Nähe. Abends trifft sich die lokale Bevöl­kerung am Strand. Die Trans­ferzeit zum Flughafen beträgt ungefähr 30 Minu­ten.

Angebot Ein à la carte Restaurant sowie ein Restaurant mit allabendlichen Buffets. Es finden regelmässige Themenabende und Shows sowie auch Bar­becues statt. Erfrischende Getränke oder Cock­­tails gibt es an der Hotel- und Poolbar.