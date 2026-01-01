Beschreibung

Einleitung Zwei grosszügige, kristallblaue Swimmingpools, welche direkt an den Sandstrand grenzen, ein Fitnesscenter, schönes Spa mit einer breiten Palette an Schönheits-, Wellness- sowie auch Ayurveda Behandlungen und eine Spa Ceylon Boutique. Ebenfalls steht einem Tennis im Schwesterhotel «Jetwing Beach» und Wassersport im «Jetwing Lagoon» zur Verfügung. Zudem bietet das Hotel eine grosse Auswahl and Ausflügen und Exkursionen in der Region an.

Lage Zentral in Negombo, und direkt am breiten, goldfarbenen Sandstrand gelegen. Das ehemalige Fischerdorf bietet eine Vielzahl an Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten in der Umgebung. Den internationalen Flughafen von Colombo erreichen Sie in 30 Fahrminuten.

Angebot Im Hauptrestaurant geniessen Sie die internationalen Köstlichkeiten à la Carte oder am abwechslungsreichen Buffet mit Show Küche, das gemütliche Grill Restaurant & Bar beim Strand bietet Speisen und Getränke mit malerischer Sicht auf das Meer. Zudem gibt es eine legere Poolbar sowie eine weitere Bar direkt am Strand, für die, die ein elegantes Ambiente bevorzugen.