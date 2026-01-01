Ahu Bay
Ahungalla
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Veloverleih, Ausflugsangebot, Kochkurse und Partner Wassersport Center (20 Minuten entfernt, am Bentota River). Zwischen Dezember und Februar kann am Strand die Eiablage der Meeresschildkröten beobachtet werden. Programme rund um den Schutz und die Erhaltung dieser Reptilien werden angeboten.
Lage
Das Hotel befindet sich direkt an der Küste von Ahungalla mit je einer Strandbucht auf beiden Seiten der Anlage. Colombo liegt ca. 2 Fahrstunden nördlich und die Kolonialstadt Galle eine Fahrstunde südlich. Den internationalen Flughafen Colombo Bandaranaika erreicht man in ungefähr 2 ½ Fahrstunden. In unmittelbarer Umgebung befinden sich kaum Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten.
Angebot
Restaurant und Bar. Lassen Sie sich von srilankischen und internationalen Delikatessen kulinarisch verwöhnen.
Zimmer
Die 15 Zimmer und Suiten sind schlicht und modern eingerichtet mit natürlichen Farbtönen und hellen Holzelementen. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Tee-/Kaffeekocher sowie Sitzgelegenheit auf dem Balkon/Terrasse.
Sie verfügt über einen separaten Wohnbereich, einen halboffenen Innenhof sowie eine Terrasse mit Blick durch den tropischen Garten zum Ozean.
Die 15 Zimmer und Suiten sind schlicht und modern eingerichtet mit natürlichen Farbtönen und hellen Holzelementen. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Tee-/Kaffeekocher sowie Sitzgelegenheit auf dem Balkon/Terrasse.
Bay View (10): 45 m² grosse Zimmer. Sie befinden sich im ersten Stockwerk und bieten fantastische Aussicht auf das Meer und den Sonnenuntergang.
Bay View Suite (1): 115 m² grosse Suite im Erdgeschoss gelegen.
Sie verfügt über einen separaten Wohnbereich, einen halboffenen Innenhof sowie eine Terrasse mit Blick durch den tropischen Garten zum Ozean.
Bay View Pool Suite (2): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch verfügen Sie zusätzlich über zwei private Sonnenliegen und einen eigenen Pool.
Bay View Pool Residence (2): Zweistöckige, alleinstehende Villa mit 200 m² Wohnfläche und privatem Pool. Das Layout des Erdgeschosses entspricht einer Bay View Pool Suite. Im oberen Stockwerk befinden sich zwei weitere Schlafzimmer mit je einem eigenen Bad und Balkon, beide analog eines Bay View Zimmers.
ab CHF 228.– / pro Person
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