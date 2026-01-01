Die 15 Zim­mer und Suiten sind schlicht und modern eingerichtet mit natürlichen Farbtönen und hellen Holzelementen. Alle sind ausgestattet mit Kli­ma­­­­­an­lage, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Inter­net­­­zu­gang, Minibar, Safe, Tee-/Kaffeekocher sowie Sitzgelegenheit auf dem Balkon/Terrasse.

Bay View (10): 45 m² grosse Zimmer. Sie befinden sich im ersten Stockwerk und bieten fantastische Aussicht auf das Meer und den Sonnenuntergang.

Bay View Suite (1): 115 m² grosse Suite im Erdgeschoss gelegen.

Sie verfügt über einen separaten Wohnbereich, einen halboffenen Innenhof sowie eine Terrasse mit Blick durch den tropischen Garten zum Ozean.

Bay View Pool Suite (2): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch verfügen Sie zusätzlich über zwei private Sonnenliegen und einen eigenen Pool.

Bay View Pool Residence (2): Zweistöckige, alleinstehende Villa mit 200 m² Wohnfläche und privatem Pool. Das Layout des Erdgeschosses entspricht einer Bay View Pool Suite. Im oberen Stockwerk befinden sich zwei weitere Schlafzimmer mit je einem eigenen Bad und Balkon, beide analog eines Bay View Zimmers.