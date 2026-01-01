Shinagawa Beach
Balapitiya
Beschreibung
Einleitung
Das Shinagawa liegt am Ende der Bucht am schönen, kilometerlangen Sandstrand und lädt zu Strandspaziergängen und zum Baden im Meer ein. Falls das Meer zu rau zum Baden ist, können Sie sich im Swimmingpool abkühlen, der an den stilvoll gestalteten Empfangsbereich und den dahinter gelegenen Garten grenzt. Kinderpool, Fitnessraum. Das hauseigene, kleine Spa verspricht wohltuende Massagen und beruhigende Aromatherapien. Wassersportaktivititäten, Tauchgänge sowie zahlreiche Ausflüge, unter anderem zum 8km entfernten Schildkröten Schutzprojekt bei Kosgoda, nach Galle oder Flusssafaris mit Mangroven und Tierbeobachtungen können im voraus oder im Hotel organisiert werden.
Lage
Das Resort befindet sich am Ende der Bucht, direkt am langen Sandstrand von Balapitiya. Die historische Stadt Galle liegt 50 km südlich und kann in einer Stunde mit dem Auto erreicht werden. In Gehdistanz befinden sich keine Restaurants. Diese sind in Hikkaduwa oder Galle (20-30 Fahrminuten) zu finden. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt cirka zwei Stunden.
Angebot
Das «Salt» Restaurant serviert Köstlichkeiten aus aller Welt und selbstverständlich auch einheimische Spezialitäten. Freuen Sie sich vor allem auch auf fangfrische Meeresfrüchte und Fische. Ihre Gastgeber sind auch gerne bereit, Ihnen Ihr Abendessen an einem originellen Ort innerhalb des Resorts zu servieren. Lassen Sie sich überraschen. In der «Crimson Bar» werden Ihnen bekannte Klassiker sowie auch innovative Eigenkreationen gemixt. Was gibt es Schöneres als mit einem Drink in der Hand den fantastischen Sonnenuntergang zu geniessen?
Zimmer
Das moderne Resort umfasst insgesamt nur 26 Zimmer, die sich in einem vierstöckigen Gebäude befinden. Sie sind komfortabel mit Sitzecke sowie mit Balkon mit Tisch und Stühlen ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kaffee-/Teekocher, Minibar, Safe und Föhn.
Das moderne Resort umfasst insgesamt nur 26 Zimmer, die sich in einem vierstöckigen Gebäude befinden. Sie sind komfortabel mit Sitzecke sowie mit Balkon mit Tisch und Stühlen ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kaffee-/Teekocher, Minibar, Safe und Föhn.
Deluxe (24): Die 42 m² grossen Zimmer bieten einen herrlichen Blick auf den Strand und das Meer. Badezimmer mit Regendusche.
Shinagawa Suite (2): Die beiden Shinagawa Suiten sind je 84 m² gross und bieten einen grösseren Sitzbereich sowie ein grösseres Bad mit Badewanne zusätzlich zur Regendusche.
Geniessen Sie den Kaffee aus der eigenen Espresso-Maschine, die Musik aus der Bose-Musikanlage und den traumhaften Panoramablick über den Ozean von Ihrem grossen Balkon im 3. Stockwerk aus.
ab CHF 61.– / pro Person
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