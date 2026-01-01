Das moderne Resort um­fasst insgesamt nur 26 Zimmer, die sich in einem vierstöckigen Gebäude befinden. Sie sind komfortabel mit Sitzecke sowie mit Balkon mit Tisch und Stühlen ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kaffee-/Teekocher, Minibar, Safe und Föhn.

Deluxe (24): Die 42 m² grossen Zimmer bieten einen herrlichen Blick auf den Strand und das Meer. Badezimmer mit Regen­dusche.

Shinagawa Suite (2): Die beiden Shinagawa Suiten sind je 84 m² gross und bieten einen grösseren Sitzbereich sowie ein grösseres Bad mit Badewanne zusätzlich zur Regendusche.

Geniessen Sie den Kaffee aus der eigenen Espresso-Ma­schine, die Musik aus der Bose-Musikanlage und den traumhaften Panoramablick über den Ozean von Ihrem grossen Balkon im 3. Stockwerk aus.