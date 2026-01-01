13 freistehende Beach Cottages (90 m2) mit offenem Bad und Open-Air-Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Bügelbrett, Moskitonetz, Sitzecke. 10 davon (Deluxe Beach Cottage, 130 m2) haben eine grössere, private Terrasse mit einem Pavillon und Tagesbett. 9 Beachfront Spa Cottages (150 m2) haben einen privaten Spa Pavillon. Eine Beachvilla (325 m2) mit einem grossen Aussenbereich, privatem Pool, Grill, Wellness Zone und Lounge für höchste Ansprüche.