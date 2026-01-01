Denis Private Island
Denis Island
Beschreibung
Einleitung
Offenes Hauptgebäude mit Restaurant und Bar, Lounge, Pool, Weinkeller, Boutique, Bibliothek (inkl. WiFi kostenfrei).
Zimmer
13 freistehende Beach Cottages (90 m2) mit offenem Bad und Open-Air-Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Bügelbrett, Moskitonetz, Sitzecke. 10 davon (Deluxe Beach Cottage, 130 m2) haben eine grössere, private Terrasse mit einem Pavillon und Tagesbett. 9 Beachfront Spa Cottages (150 m2) haben einen privaten Spa Pavillon. Eine Beachvilla (325 m2) mit einem grossen Aussenbereich, privatem Pool, Grill, Wellness Zone und Lounge für höchste Ansprüche.
Gratis-Sport
Kanu, Tennis, Schnorcheln, Billard.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Tauchen (PADI).
ab CHF 720.– / pro Person
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