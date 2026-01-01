Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island
Desroches Island
Beschreibung
Einleitung
Zwei Restaurants, japanisches Izakaya Restaurant "Ahi", drei Bars, Boutique, Pool, Spa- und Wellnessbereich, WiFi kostenfrei.
Angebot
Das Spa bietet fünf Behandlungsräume für verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an sowie Gruppen- und Privatyoga.
Zimmer
Die alleinstehenden Villen und Suiten im modern kreolischen Stil verfügen über einen Privatpool, Garten Cabana und direkten Strandzugang. Die grosszügigen Residenzen mit 2 - 7 Schlafzimmern am schönsten Strand des Resorts inkludieren einen Butler Service und sind mit Wohn- und Essbereich sowie einer vollausgestatteten Küche ideal für Familien und Gruppen.
Gratis-Sport
Fahrräder, Kajak, Fitnesscentre, Schnorcheln, Naturspaziergänge, Tennis. Riesenschildkrötenfütterung, Stand Up Paddle, Petanque.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Hochseefischen, Bootsexkursionen zu benachbarten Inseln. FlyFishing, Surfen, Delfin- und Walbeobachtungen.
Kinder
Kids Club für Kinder von 4 - 10 Jahren und Aktivitäten für Teenager von 11 - 17 Jahren. Babysitting gegen Gebühr.
ab CHF 676.– / pro Person
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