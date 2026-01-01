Knecht Reisegruppe Gütesiegel
seychellen Reisen Gütesiegel
seychellenreisen

Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Desroches Island

Beschreibung

Einleitung
Zwei Restaurants, japanisches Izakaya Restaurant "Ahi", drei Bars, Boutique, Pool, Spa- und Wellnessbereich, WiFi kostenfrei.
Angebot
Das Spa bietet fünf Behandlungsräume für verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an sowie Gruppen- und Privatyoga.
Zimmer
Die alleinstehenden Villen und Suiten im modern kreolischen Stil verfügen über einen Privatpool, Garten Cabana und direkten Strandzugang. Die grosszügigen Residenzen mit 2 - 7 Schlafzimmern am schönsten Strand des Resorts inkludieren einen Butler Service und sind mit Wohn- und Essbereich sowie einer vollausgestatteten Küche ideal für Familien und Gruppen.
Gratis-Sport
Fahrräder, Kajak, Fitnesscentre, Schnorcheln, Naturspaziergänge, Tennis. Riesenschildkrötenfütterung, Stand Up Paddle, Petanque.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Hochseefischen, Bootsexkursionen zu benachbarten Inseln. FlyFishing, Surfen, Delfin- und Walbeobachtungen.
Kinder
Kids Club für Kinder von 4 - 10 Jahren und Aktivitäten für Teenager von 11 - 17 Jahren. Babysitting gegen Gebühr.
ab CHF 676.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen