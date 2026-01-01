Beschreibung

Einleitung Zwei Restaurants, japanisches Izakaya Restaurant "Ahi", drei Bars, Boutique, Pool, Spa- und Wellnessbereich, WiFi kostenfrei.

Angebot Das Spa bietet fünf Behandlungsräume für verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an sowie Gruppen- und Privatyoga.

Zimmer Die alleinstehenden Villen und Suiten im modern kreolischen Stil verfügen über einen Privatpool, Garten Cabana und direkten Strandzugang. Die grosszügigen Residenzen mit 2 - 7 Schlafzimmern am schönsten Strand des Resorts inkludieren einen Butler Service und sind mit Wohn- und Essbereich sowie einer vollausgestatteten Küche ideal für Familien und Gruppen.

Gratis-Sport Fahrräder, Kajak, Fitnesscentre, Schnorcheln, Naturspaziergänge, Tennis. Riesenschildkrötenfütterung, Stand Up Paddle, Petanque.

Sport gegen Gebühr Tauchen (PADI), Hochseefischen, Bootsexkursionen zu benachbarten Inseln. FlyFishing, Surfen, Delfin- und Walbeobachtungen.