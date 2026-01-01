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Six Senses Zil Pasyon

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Félicité

Beschreibung

Einleitung
Zwei Restaurants, Weinkeller (für private Abendessen), zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter, Bibliothek, Boutique, WiFi kostenfrei.
Angebot
Six Senses Spa mit fünf Behandlungsräumen. Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna, Dampfbad, Infinity Pool, Yoga- & Meditationspavillon, Plattformen mit Ausblick.
Zimmer
28 1-Schlafzimmer- und zwei 2-Schlafzimmer-Pool-Villen (175 – 440 m²), alle mit privatem Infinity Pool, Klimaanlage, Deckenventilator, Bad mit Badewanne, Dusche, WC, Haarfön, Flachbild-TV, Mac Mini, Safe, Telefon, WiFi kostenfrei, privatem Weinkeller, Minibar, Eismaschine, Tee-/Kaffeekocher, Yogamatte, Sonnendeck und grosszügigem Aussenbereich. 3- und 4-Schlafzimmer-Residenzen bieten noch mehr Platz, jeweils mit Butlerservice.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Pétanque, Schnocheln, Kajak, Stand Up Paddle, Badminton, Volleyball, Wandern, Open-Air-Kino.
Sport gegen Gebühr
Tauchen PADI sowie Bootsausflüge (externer Anbieter), Kochkurse.
Kinder
Trouloulou Kids Club für Kinder von 4 - 12 Jahren. Babysitting gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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