Beschreibung

Einleitung Zwei Restaurants, Weinkeller (für private Abendessen), zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter, Bibliothek, Boutique, WiFi kostenfrei.

Angebot Six Senses Spa mit fünf Behandlungsräumen. Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna, Dampfbad, Infinity Pool, Yoga- & Meditationspavillon, Plattformen mit Ausblick.

Zimmer 28 1-Schlafzimmer- und zwei 2-Schlafzimmer-Pool-Villen (175 – 440 m²), alle mit privatem Infinity Pool, Klimaanlage, Deckenventilator, Bad mit Badewanne, Dusche, WC, Haarfön, Flachbild-TV, Mac Mini, Safe, Telefon, WiFi kostenfrei, privatem Weinkeller, Minibar, Eismaschine, Tee-/Kaffeekocher, Yogamatte, Sonnendeck und grosszügigem Aussenbereich. 3- und 4-Schlafzimmer-Residenzen bieten noch mehr Platz, jeweils mit Butlerservice.

Gratis-Sport Fitnesscenter, Pétanque, Schnocheln, Kajak, Stand Up Paddle, Badminton, Volleyball, Wandern, Open-Air-Kino.

Sport gegen Gebühr Tauchen PADI sowie Bootsausflüge (externer Anbieter), Kochkurse.