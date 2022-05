Westaustralien Rundreisen

Westaustralien ist gross, riesig sogar: der Bundesstaat macht einen Drittel der gesamten Landesfläche aus und ist damit mehr als einundsechzig Mal so gross wie die Schweiz. Schon alleine dieser Grösse wegen eignen sich Kurzrundreisen, um Westaustraliens einzigartige Landschaften und seine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt zu erleben. Im Norden finden Sie die wilde Schönheit der Kimberley-Region, die man mit 4WD-Fahrzeugen erkundet. Im Nordwesten liegt das zweitgrösste Korallenriff im Land, das artenreiche Ningaloo Reef. Im Hinterland der Hauptstadt Perth erstreckt sich über Hunderte Kilometer der ‘Wheat Belt’, ein riesiges Agrargebiet, auf welchem Getreide mit industriellen Massstäben angebaut wird. Im äussersten Südwesten erreichen Sie das herrliche Weingebiet von Margaret River – besuchen Sie eine lokale Kellerei und verkosten Sie hochklassige Weine der Region. Entlang der Südküste, zwischen den Hafenstädtchen Albany und Esperance, erreichen Sie einige der schönsten Strände Australiens. Lucky Bay im Cape Le Grand Nationalpark wurde sogar schon als einer der zehn weltbesten Strände ausgezeichnet. Eine Auswahl an Kurzrundreisen in Westaustralien finden Sie hier. Wir beraten Sie gerne dazu.