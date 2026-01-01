Die Daintree Ecolodge liegt im Herzen des herrlichen Daintree-Regenwalds, rund 50 km nördlich von Port Douglas entfernt und bietet Luxus in atemberaubender Lage.

Die Ecolodge verfügt über eine Bar, ein Regenwald-Restaurant mit Blick auf die hauseigene Lagune, das Daintree Spa, einen erfrischenden Pool und einen privaten Wasserfall.

Alle 15 Baumhäuser befinden sich in den Baumkronen des Regenwaldes. Sie sind alle gleich gross und verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten (ohne TV) über einen Balkon. Die Lagoon Häuser blicken auf die Lagune und das Restaurant. Die Canopy Häuser blicken auf den Regenwald und haben ein Tagesbett auf dem Balkon. Die Rainforest Hideaway Häuser haben eine Badewanne auf dem Balkon.