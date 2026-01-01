Beschreibung

Lage Das Hotel liegt im Daintree Nationalpark, rund 2 Stunden nördlich von Cairns.

Angebot Die Unterkunft bietet ein vorzügliches Restaurant mit toller Sicht über den Cooper Creek, eine Bar und ein Spa. Es werden zahlreiche Ausflüge und Touren in die Umgebung angeboten.

Zimmer Die 20 Cabins sind stilvoll der Umgebung angepasst und bieten absolute Ruhe und Erholung. Vogelliebhaber kommen in diesem Gebiet voll auf ihre Kosten. Die Cabins bieten alle einen Balkon, einen Fernseher, eine Klimaanlage, einen Ventilator und einen Tee-/Kaffeekocher