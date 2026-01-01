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Blue Mountains Nationalpark, Australia

Blue Mountains Reisen vom Spezialisten

Biodiversität im UNESCO Welterbegebiet

Das UNESCO Welterbegebiet der Blue Mountains ist atemberaubend schön und daher eine der prominentesten natürlichen Sehenswürdigkeiten Australiens. An heissen Tagen hängt ein bläulicher Dunst in der Luft, welcher den Bergen ihren Namen gibt. Er stammt von einem feinen Ölnebel, den die riesigen Eukalyptusbäume ausstossen. Die Bäume bilden ein dichtes Blätterdach über der Landschaft aus unzugänglichen Schluchten und Sandsteinfelsen. Die Ausläufer beginnen fünfundsechzig Kilometer westlich von Sydney und erheben sich zu einem 1'100 Meter hohen Sandsteinplateau, das von tieferodierten Tälern durchzogen ist.

Acht miteinander verbundene Naturschutzgebiete in der Region zeichnen sich durch fantastische Landschaften, herrliche Buschwanderungen und das Erbe der Aborigines aus: Dies ist das Land der Darug und Gundungurra People, die seit Jahrtausenden in den Blue Mountains leben. Erleben auch Sie diese Region, mit der Hilfe unserer Australien-Spezialisten.

Echoes Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 175.– / pro Person
Blue Mountains
Das Echoes Boutique Hotel liegt an einzigartiger Lage, mit atemberaubendem Panoramablick, beim Echo Point, in den...
Spicers Sangoma RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Blue Mountains
Das Spicers Sangoma Retreat befindet sich inmitten schönster Natur, rund 90 Fahrminuten von Sydney entfernt.

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