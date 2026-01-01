Beschreibung

Lage Umgeben von Weinbergen und verschlungenen Weinpfaden liegt das Chateau Elan at The Vintage nur zwei Autostunden nördlich von Sydney. Ein entspanntes, luxuriöses Urlaubserlebnis im Hunter Valley.

Angebot Das Resort, welches für seine atemberaubende Landschaft bekannt ist, bietet ein preisgekröntes Spa und einen von Greg Norman entworfenen 18-Loch-Golfplatz. Zudem gibt es die Spike Bar und das Legends Restaurant, welche beste Weine aus der Region anbieten.