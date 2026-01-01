Chateau Elan at The Vintage
Hunter Valley
Beschreibung
Lage
Umgeben von Weinbergen und verschlungenen Weinpfaden liegt das Chateau Elan at The Vintage nur zwei Autostunden nördlich von Sydney. Ein entspanntes, luxuriöses Urlaubserlebnis im Hunter Valley.
Angebot
Das Resort, welches für seine atemberaubende Landschaft bekannt ist, bietet ein preisgekröntes Spa und einen von Greg Norman entworfenen 18-Loch-Golfplatz. Zudem gibt es die Spike Bar und das Legends Restaurant, welche beste Weine aus der Region anbieten.
Zimmer
Das Hauptgebäude beherbergt 20 exklusive Spa-Suiten mit Zugang zum Spa, absolute Privatsphäre sowie einen abgeschirmten Innenhof. Die privaten Villen in erhöhter Lage erstrecken sich vom Haupthaus aus den Hang hinunter und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf das üppige Grün.
ab CHF 79.– / pro Person
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