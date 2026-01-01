Spicers Vineyards Estate
Pokolbin - Hunter Valley
Beschreibung
Lage
Das Spicers Vineyards Estate liegt inmitten des Hunter Valleys, rund 10 Fahrminuten vom Hauptort Pokolbin entfernt. Nach Sydney sind es rund 2 Fahrstunden.
Angebot
Im «Botanica» Restaurant werden die Gäste mit lokaler Küche und feinsten Weinen verwöhnt. Im eleganten Spa können sich die Gäste entspannen. Es werden private Weintouren und Weindegustationen angeboten. Weiter kann man das Hunter Valley auch per Fahrrad, Helikopter oder Heissluftballon erkunden. Parkplätze und WLAN sind kostenlos.
Zimmer
Die King Spa Rooms verfügen über ein grosses Badezimmer mit Badewanne, eine Lounge mit Cheminée, einen Fernseher und eine Kaffeemaschine. Die Luxury Spa Suites sind noch etwas geräumiger und haben eine Veranda mit traumhafter Aussicht.
Preis auf Anfrage
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