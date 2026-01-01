Beschreibung

Lage Das Spicers Vineyards Estate liegt inmitten des Hunter Valleys, rund 10 Fahrminuten vom Hauptort Pokolbin entfernt. Nach Sydney sind es rund 2 Fahrstunden.

Angebot Im «Botanica» Restaurant werden die Gäste mit lokaler Küche und feinsten Weinen verwöhnt. Im eleganten Spa können sich die Gäste entspannen. Es werden private Weintouren und Weindegustationen angeboten. Weiter kann man das Hunter Valley auch per Fahrrad, Helikopter oder Heissluftballon erkunden. Parkplätze und WLAN sind kostenlos.