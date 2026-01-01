Barossa Valley Reisen vom Spezialisten
Unterwegs in Südaustraliens Top-Weinregion
The Frames
Preis auf Anfrage
Murray River
The Frames liegt rund 265 Kilometer nordöstlich von Adelaide und ist in rund drei Fahrstunden erreichbar. Perfekt...
The Louise
ab CHF 434.– / pro Person
Tanunda
The Louise ist das neueste Mitglied des wachsenden Portfolios an Luxus-Lodges und liegt eingebettet in sanfte Hügel...
Barossa Shiraz Estate
Preis auf Anfrage
Barossa Valley
Das Barossa Shiraz Estate liegt idyllisch inmitten des Barossa Valleys. Zahlreiche Weingüter können in kurzer Zeit...
Discovery Parks Barossa Valley
ab CHF 55.– / pro Person
Tanunda
Die Anlage des Discovery Parks im Barossa Valley liegt inmitten schöner Natur und nur wenige Fahrminuten vom...
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen