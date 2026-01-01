Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen
Coffs Harbour, Australia

Coffs Harbour Reisen vom Spezialisten

Subtropen, Strände und kühles Bergland

Die mittelgrosse Küstenstadt liegt 550 Kilometer nördlich von Sydney. Klimatisch gehört Coffs Harbour zu den Subtropen und geniesst ganzjährig angenehme Luft- und Wassertemperaturen. Die Pazifik-Strände sind vor allem bei Australiern beliebt, die hier gerne Urlaub machen – für viele ausländische Gäste ist Coffs Harbour jedoch ein sympathischer Geheimtipp. Im Hinterland der Küste wird im grossen Stil Agrarwirtschaft betrieben: Früchte und Gemüse gedeihen hier ganzjährig hervorragend. Besonders begehrt sind Bananen. «Big Banana» ist eine Bananen-Plantage und Vergnügungspark, deren Markenzeichen eine überdimensionierte knallgelbe Banane ist.

Der Besuch dieser Touristenattraktion lohnt sich. Im Westen heben sich die Ausläufer des Great Dividing Range vom Horizont ab. Diese Gebirgskette zieht sich aus dem nördlichen Teil Queenslands bis weit in den Süden von Victoria hinunter. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren