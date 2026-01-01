Coffs Harbour Reisen vom Spezialisten

Die mittelgrosse Küstenstadt liegt 550 Kilometer nördlich von Sydney. Klimatisch gehört Coffs Harbour zu den Subtropen und geniesst ganzjährig angenehme Luft- und Wassertemperaturen. Die Pazifik-Strände sind vor allem bei Australiern beliebt, die hier gerne Urlaub machen – für viele ausländische Gäste ist Coffs Harbour jedoch ein sympathischer Geheimtipp. Im Hinterland der Küste wird im grossen Stil Agrarwirtschaft betrieben: Früchte und Gemüse gedeihen hier ganzjährig hervorragend. Besonders begehrt sind Bananen. «Big Banana» ist eine Bananen-Plantage und Vergnügungspark, deren Markenzeichen eine überdimensionierte knallgelbe Banane ist.

Der Besuch dieser Touristenattraktion lohnt sich. Im Westen heben sich die Ausläufer des Great Dividing Range vom Horizont ab. Diese Gebirgskette zieht sich aus dem nördlichen Teil Queenslands bis weit in den Süden von Victoria hinunter. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.