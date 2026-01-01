Lord Howe Island Reisen vom Spezialisten

Was Sie auf der Insel erwartet

Das Leben spielt sich draussen ab. Die geschützte Lagune an der Westseite der Insel eignet sich zum Schnorcheln und für Fahrten mit dem Glasbodenboot, an Ned's Beach kommen die Fische bis in den flachen Uferbereich. Dazu kommen Tauchgänge an den Riffen, Bootsausflüge in Richtung Ball's Pyramid – der markanten Felsnadel im Meer südöstlich der Insel – sowie Kajaktouren in der Lagune.

An Land führen Wanderwege durch subtropischen Wald zu Aussichtspunkten und Seevogelkolonien. Der Aufstieg auf den Mount Gower gilt als anspruchsvollste Wanderung der Insel: eine geführte Ganztagestour mit steilen, teils seilgesicherten Passagen, die Trittsicherheit und Kondition verlangt. Wer es ruhiger mag, findet zahlreiche kurze Wege entlang der Küste. Botanisch bekannt ist die Insel als Heimat der Kentia-Palme, die von hier aus in die ganze Welt gelangt ist.

Reisezeit, Anreise und Planung

Lord Howe Island liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten sind gegenüber Europa also umgekehrt. Die Hauptsaison fällt in den australischen Frühling, Sommer und Herbst – die Monate, in denen die Wasseraktivitäten am verlässlichsten möglich sind. In den Wintermonaten Juni bis August ist das Wetter wechselhafter, einzelne Betriebe schliessen und das Ausflugsangebot wird dünner. Wer schnorcheln, tauchen oder wandern möchte, plant den Aufenthalt deshalb besser ausserhalb dieser Zeit.

Die Anreise erfolgt ausschliesslich per Flugzeug ab dem australischen Festland, in der Regel ab Sydney. Eingesetzt werden kleine Maschinen mit begrenzter Sitzplatz- und Gepäckkapazität; Flug und Unterkunft werden deshalb sinnvollerweise gemeinsam und früh gebucht. Wegen der kleinen Bettenzahl sind die australischen Schulferien sowie die Wochen um Weihnachten und Neujahr erfahrungsgemäss lange im Voraus ausgebucht.

Das Beherbergungsangebot ist entsprechend klein und reicht von einfachen Apartments bis zu Lodges im gehobenen Segment; grosse Resortanlagen gibt es nicht. Auf der Insel selbst bewegt man sich zu Fuss und mit dem Velo, motorisierter Verkehr spielt kaum eine Rolle. Restaurants und Geschäfte sind überschaubar an Zahl, Tischreservationen sind üblich.

Lord Howe Island passt zu Reisenden, die Natur, Wasser und Bewegung suchen und mit wenig Programm auskommen: Schnorchlerinnen und Schnorchler, Wanderer, Vogel- und Pflanzeninteressierte, Paare und Familien, die Ruhe schätzen. Weniger geeignet ist die Insel für alle, die eine grosse Auswahl an Restaurants, Nachtleben, Shopping oder durchgehende Erreichbarkeit erwarten – genau das gibt es hier bewusst nicht.

Weil die Insel klein ist und die Anreise Zeit beansprucht, wird der Aufenthalt meist mit weiteren Stationen verbunden – etwa mit Sydney und der Küste von New South Wales oder als ruhiger Abschluss einer längeren Australienreise. Welche Unterkunft zu Ihren Plänen passt und wie sich Lord Howe Island in Ihre Route einfügt, klären wir gerne im persönlichen Gespräch.