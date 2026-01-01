Oakwood Premier Melbourne
Melbourne
Beschreibung
Einleitung
Das in Southbank gelegene Oakwood Premier Melbourne verbindet die Annehmlichkeiten eines Hotels mit dem modernen Komfort von Serviced Apartments.
Lage
Das luxuriöse Oakwood Premier Melbourne befindet sich in einem 40-stöckigen Turm an guter Lage an der Southbank von Melbourne. Die wichtigsten Attraktionen, Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten von Melbourne sind bequem zu Fuss oder mit der Strassenbahn, welche unweit des Hotels eine Station hat, zu erreichen.
Angebot
Das Hotel verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten wie das Frühstücksrestaurant «Fivth», welches moderne australische Menüs mit einem Hauch vom Pazifik serviert, die stilvolle Oak Lounge, welche leichte Erfrischungen und Cocktails am Abend anbietet und das spektakuläre «Strato» Restaurant, welches in der 40. Etage seine Gäste zu einem modernen Speise- und Cocktail-Erlebnis mit spektakulärem Panoramablick über die Stadt einlädt. Die Lounge auf der fünften Etage ist mit plüschigen Sesseln, raumhohen Fenstern und einer Aussenterrasse mit spektakulärer Aussicht ausgestattet und eignet sich, um sich zurück zu ziehen.
Darüber hinaus verfügt das Hotel über ein 24-Stunden-Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Zimmerservice, einen kleinen Shop mit Snacks und Getränken, kostenpflichtigen Parkplätzen gegenüber vom Hotel und kostenloses Wifi.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 132 luxuriöse Hotelzimmer und 260 Apartments mit Hotelservice, welche alle sehr grosszügig angelegt und mit hochmoderner Technik ausgestattet sind. Nebst den üblichen Annehmlichkeiten verfügen alle Zimmer über eine Nespresso Maschine. Die Deluxe Zimmer, welche sich auf den Etagen 7 bis 29 befinden, verfügen über ein Twin Bett während die Executive Zimmer in den Etagen 30 bis 39 ein Queen Bett haben.
Die Deluxe und Executive Studios verfügen über einen zusätzlichen Essbereich, eine Waschmaschine und einen Trockner sowie eine Kochmöglichkeit mit Geschirrspüler und Kühlschrank. Die Deluxe und Executive One Bedroom Apartments verfügen zusammen mit den Two Bedroom Executive Apartments nebst den Annehmlichkeiten der Studios zusätzlich über einen Wohnraum. Die Two Bedroom Executive Apartments auf der 38 und 39 Etage sind die einzigen, welche Platz für bis zu 4 Personen bieten. Viele der anderen Zimmerkategorien sind dafür mit einer Verbindungstüre ausgestattet.
ab CHF 73.– / pro Person
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