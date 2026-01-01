Das Hotel verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten wie das Frühstücksrestaurant «Fivth», welches moderne australische Menüs mit einem Hauch vom Pazifik serviert, die stilvolle Oak Lounge, welche leichte Erfrischungen und Cocktails am Abend anbietet und das spektakuläre «Strato» Restaurant, welches in der 40. Etage seine Gäste zu einem modernen Speise- und Cocktail-Erlebnis mit spektakulärem Panoramablick über die Stadt einlädt. Die Lounge auf der fünften Etage ist mit plüschigen Sesseln, raumhohen Fenstern und einer Aussenterrasse mit spektakulärer Aussicht ausgestattet und eignet sich, um sich zurück zu ziehen.

Darüber hinaus verfügt das Hotel über ein 24-Stunden-Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Zimmerservice, einen kleinen Shop mit Snacks und Getränken, kostenpflichtigen Parkplätzen gegenüber vom Hotel und kostenloses Wifi.